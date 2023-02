Scuole in difficoltà per sovraffolamento e bus

C’era il problema delle aule, e c’è ancora. In aggiunta, si somma quello dei trasporti pubblici. A poche ore dalla chiusura delle iscrizioni all’anno scolastico 202324, i presidi e il provveditore Mario Maria Nanni sono stati protagonisti di un vertice in Provincia (l’ente che ha la competenza sulle superiori) dove diversi nodi sono venuti al pettine in vista dei prossimi mesi.

Il primo dato è numerico: in tutta Forlì-Cesena ci sono 20.600 studenti nella fascia d’età tra 14 e 19, in qualunque tipo d’istituto. Sono 600 in più rispetto alla popolazione scolastica di quest’anno: di questi, 200 solo a Forlì città. Per tutti questi, la Provincia ha una dotazione di 830 aule per la didattica ordinaria: la media non può essere precisa – perché ci sono 4 istituti superiori non conteggiati perché di competenza comunale, tra i quali il Liceo Classico e l’istituto Ruffilli – ma il dato supererebbe i 24 studenti per classe. È evidente, comunque, come ci siano casi di sovraffollamento.

Solo a Forlì, sono emersi negli ultimi anni i problemi nel polo di via Aldo Moro (in particolare al Liceo scientifico, i cui numeri continuano a crescere) così come la difficoltà del liceo artistico e musicale nel reperire le aule necessarie, benché al di fuori della sede principale in viale Salinatore. "La programmazione degli spazi – conferma Valentina Ancarani, vicepresidente della Provincia con delega all’edilizia scolastica – è un’attività strategica. A breve incontreremo le singole scuole per affrontare le esigenze particolari e preparare l’inizio dell’anno in sicurezza".

E c’è un altro aspetto da gestire: "Il tempo scuola è molto cambiato in questi anni. Le attività non sono più concentrate solo nella fascia oraria della mattina, gli studenti passano a scuola anche diverse ore del pomeriggio", annota Milena Garavini, sindaca di Forlimpopoli e consigliera provinciale con la delega alla Programmazione scolastica. Basti pensare ai numerosi istituti di ogni ordine e grado che hanno spostato attività al pomeriggio per tenere chiuse le aule il sabato, così da ridurre da sei a cinque e i giorni d’apertura e risparmiare in proporzione sulle bollette di luce e gas (circa un 17%).

Per questo, rilancia Garavini, "serve una programmazione condivisa. In conseguenze delle scelte scolastiche, è necessario rimodulare di conseguenza anche gli orari dei trasporti scolastici, perché gli studenti possano partecipare alle attività pomeridiane. Soprattutto quelli che risiedono in comuni diversi da quelli in cui frequentano le superiori". Un tema che, assicura, "affronteremo con Amr nelle prossime settimane", con l’obiettivo concreto di "ragionare sulle linee di trasporto".

È tuttora in corso, infine, il monitoraggio della Provincia sulle scuole dopo le scosse di terremoto delle scorse settimane (con epicentro nel Cesenate). Finora, fortunatamente, non sono emersi problemi strutturali.