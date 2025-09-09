Scuole, lavori finiti. Ok l’ex Oliveti. A ottobre la palestra del centro studi

"L’anno scolastico inizia in una situazione di normalità", afferma il presidente della Provincia di Forlì-Cesena, Enzo Lattuca, riferendosi agli edifici per le scuole superiori nel Forlivese. "Finalmente", aggiunge. Insieme al consigliere provinciale delegato all’edilizia scolastica nel Forlivese, Michele Valli, ieri sono stati presentati i lavori svolti in questi anni e appena terminati.

"Siamo riusciti a dare i giusti spazi alle scuole a seconda delle loro esigenze – spiegano i due amministratori –, in una situazione che prevediamo rimanga consolidata anche nel prossimo futuro, anche a seguito del calo demografico". Sono poco oltre 9mila gli studenti che frequentano le scuole superiori nel territorio forlivese. La riapertura dell’anno scolastico, tra meno di una settimana, avverrà così in edifici rinnovati e più sicuri, frutto della programmazione che negli ultimi anni ha visto oltre 20,6 milioni di euro di investimenti, principalmente grazie ai fondi Pnrr e a risorse della Provincia stessa. "Ogni cantiere rappresenta un passo avanti verso scuole più sicure e moderne – spiegano Lattuca e Valli –, con l’obiettivo che studenti e docenti trovino negli edifici scolastici non solo un luogo di apprendimento, ma anche un ambiente sereno e accogliente".

Nello specifico sono terminati i lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell’ex istituto ‘Ivo Oliveti’ in via Marconi, ora assegnato al Liceo Artistico Musicale Canova. Sono così state create 19 aule, 3 laboratori, un’aula insegnanti, due uffici, un archivio e un’aula magna, distribuiti su tre piani, dando risposta alla carenza di spazi che aveva costretto negli anni scorsi a utilizzare anche dei prefabbricati per ospitare tutti gli studenti. La scuola è dotata di un impianto fotovoltaico con una potenza pari a 28,50 Kw. Ora il Liceo avrà due sole sedi, oltre agli spazi utilizzati presso la Fondazione Masini per lo studio della musica. L’investimento complessivo ammonta a 6 milioni 670mila euro.

Sarà attiva sin dal primo giorno di scuola anche la palestra dell’alberghiero Artusi di Forlimpopoli, demolita e ricostruita con un investimento di oltre 2 milioni di euro. Anche in questo caso la copertura vede la presenza di pannelli fotovoltaici. Tra i cantieri già conclusi si annoverano anche la manutenzione straordinaria dei solai dell’Itts Marconi (1,3 milioni di euro) e la realizzazione della nuova palestra all’istituto tecnico aeronautico ‘Francesco Baracca’ (2,5 milioni di euro).

Alcuni interventi, invece, sono ancora in corso di completamento, tra questi quello per il miglioramento sismico delle palestre del Centro Studi (Liceo Scientifico ‘Fulcieri Paulucci di Calboli’, Istituto tecnico economico ‘Matteucci’ e Itas-Saffi): ma saranno pronte a inizio ottobre. Il cantiere rimarrà aperto fino a marzo 2026, senza però interferire con la didattica: si lavorerà in esterno. L’investimento complessivo ammonta a 3,7 milioni. Sempre al Centro Studi è in corso l’edificazione del nuovo fabbricato, posizionato tra Matteucci e Scientifico, che prevede 8 aule oltre a servizi e locali accessori: investimento da 4,1 milioni. Partirà invece a gennaio 2026 il cantiere per la manutenzione straordinaria delle coperture dell’Itts Marconi nella parte dei laboratori lungo via Galilei: lavori per 400mila euro e che si concluderanno a giugno 2026.