Scuole Piccoli protagonisti, grandi progetti

Per gli studenti è suonata l’ultima campanella che dà il via alle vacanze. Sono stati mesi intensi, pieni di progetti. Per esempio, i ragazzi delle terze medie delle scuole medie Mercuriale dei Romiti hanno visitato le sedi del Parlamento italiano: una gita che era stata programmata per la primavera del 2023, poi saltata a causa dell’alluvione. Nel corso dell’uscita hanno visitato la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica. Una grande opportunità di conoscere il cuore della democrazia italiana, arricchita dalla bellezza di una passeggiata nel cuore di Roma.

Alla Orceoli si è svolta nei giorni scorsi la premiazione degli elaborati realizzati per il progetto di sensibilizzazione sulla sostenibilità ambientale e sul risparmio idrico, organizzato dall’associazione ‘Un’altra storia’, grazie al contributo del Gruppo Bravi e al patrocinio dell’assessorato alle politiche giovanili del Comune.

Un’altra premiazione ha coinvolto, poi, la scuola ‘Caterina Sforza’ dove si è tenuta cerimonia finale del premio Girolamo Mercuriali, dedicato a ‘Sport come mezzo di inclusione’, promosso dal Lions Club Forlì Valle del Bidente in collaborazione con il Distretto Lions 108A. Il premio, che ha coinvolto sia gli studenti delle medie che delle superiori, si è concluso con una corsa per staffetta non competitiva e con una cerimonia finale, in cui sono stati consegnati tre tablet agli studenti.

Le classi 5ª A e 5ª B dell’istituto tecnico Marconi, hanno fatto visita all’azienda E.R.Lux, nell’ambito delle proprie attività di orientamento post diploma. Tempo di orientamento anche per gli iscritti alle classi quarte dell’aeronautico Baracca: i ragazzi hanno effettuato i tirocini presso l’aeroporto di Forlì, andando a conoscere da vicino la realtà operativa del Ridolfi, coordinati dai responsabili della società di gestione F. A.

Sono oltre 700 gli studenti che hanno partecipato all’edizione 2024 del progetto di ‘Educazione a campagna amica’ di Coldiretti Forlì-Cesena Rimini, concorrendo alla premiazione che ha avuto luogo presso l’agriturismo forlivese ‘La capanna del drago’ di Enzo Alfatti. L’iniziativa da oltre vent’anni vede impegnata Coldiretti e le ‘Donne Coldiretti’ nelle scuole di ogni ordine e grado, quest’anno ha avuto come filo conduttore il valore del cibo.