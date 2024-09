Scuole, tanti cantieri. Iti completato in anticipo: in arrivo nuove palestre per Aeronautico e ‘Artusi’

Forlì, 10 settembre 2024 – Negli ultimi anni, le scuole superiori forlivesi sono state oggetto di numerosi interventi di manutenzione e adeguamento strutturale, frutto di un processo di pianificazione condiviso tra la Provincia, i dirigenti scolastici e l’Ufficio scolastico territoriale. Valentina Ancarani, vicepresidente provinciale con delega all’edilizia scolastica, coordina e supervisiona l’andamento dei cantieri in corso: "Da qualche anno, subito dopo la chiusura delle iscrizioni, tra fine gennaio e febbraio, organizziamo una riunione con i dirigenti scolastici per avere un quadro delle nuove immatricolazioni. Sulla base di queste informazioni raccogliamo il fabbisogno per l’anno successivo. Per l’anno scolastico 2024-25 non è stato necessario creare o convertire spazi didattici aggiuntivi".

Un intervento significativo ha riguardato il ripristino delle sette aule della succursale del Liceo Scientifico collocate in via Marconi, che avevano subìto danni ingenti durante le piogge di maggio scorso. "I lavori sono stati eseguiti nei mesi di luglio e agosto in modo da non interferire con le lezioni. Abbiamo rifatto le coperture, il controsoffitto, tinteggiato e controllato l’impianto elettrico, garantendo così la piena disponibilità degli spazi per l’avvio dell’anno scolastico – spiega l’amministratrice –. Anche per quest’anno il Liceo Scientifico ha in concessione anche tre aule del Liceo economico ‘Matteucci’".

Un’altra scuola interessata da opere strutturali è il Liceo Canova, che continuerà a utilizzare le sei aule situate nel modulo temporaneo vicino al campus universitario, realizzato nel 2023. "Uno dei cantieri più importanti in termini di spesa – sottolinea la vicepresidente – è stato quello dell’Iti Marconi, conclusosi in anticipo rispetto ai tempi previsti. Grazie ai fondi del Pnrr, è stato possibile mettere in sicurezza i solai e il controsoffitto, con un investimento complessivo di 1,2 milioni di euro".

Anche la palestra dell’Istituto Aeronautico è ormai prossima al completamento: il cantiere dovrebbe terminare entro metà ottobre. "L’impianto sportivo ha ormai preso forma: stiamo attendendo gli infissi e la pavimentazione. Una volta ultimata, sarà consegnata alla scuola e alle società sportive, con una convenzione che ne permetterà l’utilizzo con attività nel pomeriggio". Anche il Centro Studi (tra via Turati e via Aldo Moro) sta vivendo una significativa evoluzione: "Sono in corso i lavori di realizzazione di una nuova palazzina, che sarà pronta nel 2026. Inoltre, sono ripresi i lavori di rifacimento dell’ ex Oliveti – continua Ancarani – dopo una breve sospensione dovuta al fallimento dell’azienda incaricata. Anche in questo caso, la struttura sarà disponibile a partire dalla metà del prossimo anno scolastico". Infine, è in pieno svolgimento la costruzione della nuova palestra presso l’istituto Alberghiero Pellegrino Artusi di Forlimpopoli, che sarà pronta entro febbraio 2025, dopo l’abbattimento e la ricostruzione dell’edificio preesistente.