"Scusatemi, non arriviamo dappertutto"

Aveva lanciato il concetto già domenica, davanti a un’ottantina di fedeli ai Romiti, prendendo la parola al termine della messa. Stavolta il sindaco Gian Luca Zattini ha rincarato la dose: "Scusatemi", è il titolo della dichiarazione diffusa dal Comune ieri mattina. Una lettura della situazione che ribalta in qualche modo la narrazione che normalmente le pubbliche amministrazioni danno di loro stesse (ai Romiti si era perfino commosso): "Scusatemi, perché ciò che stiamo facendo non è e non sarà mai abbastanza".

E insiste: "Scusatemi, perché nonostante lo sforzo titanico che stiamo cercando di sostenere e mettere a terra, non riusciamo e non riusciremo ad arrivare dappertutto nei tempi e nei modi che vorremmo e che la città, tutta insieme, ci sta richiedendo. Lo scoramento, il senso di abbandono e la rabbia che spesso prevale in molti di voi è del tutto comprensibile e condivisibile. Mai, in nessun caso, quest’Amministrazione sosterrà il contrario e si permetterà di avanzare futili argomentazioni". Azzerati dunque i possibili alibi che lui stesso potrebbe invocare. Nel Ravennate, del resto, diversi sindaci sono stati contestati.

E anche se ha dovuto fronteggiare una "alluvione che ha distrutto vite, messo in ginocchio un’intera comunità e spazzato via le storie di migliaia di cittadini", a Zattini non resta che ripeterlo: "Scusatemi, perché abbiamo fatto il possibile ma non siamo riusciti ad arrivare ovunque".

Infine una promessa: "Continueremo a fare del nostro meglio, forti del supporto preziosissimo ed insostituibile delle centinaia di volontari che arrivano da ogni parte d’Italia per aiutarci a ripartire, a ricominciare. Grazie, grazie infinite, perché senza queste persone oggi saremmo ancora in ginocchio. Adesso dobbiamo farci forza, dobbiamo stringerci ancora di più attorno a quello spirito di comunità che ha sempre caratterizzato questa terra. Domani è già qui".