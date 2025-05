Scuse all’assessora Cintorino. Le ‘punturine’? "Commento infelice, ma volevo solo criticare la tecnica"

Il caso è esploso durante il consiglio comunale di martedì scorso, quando la consigliera di Fratelli d’Italia Cristina Tassinari (presidente della commissione pari opportunità) ha portato all’attenzione dei presenti un commento scritto su Facebook da Daniela Cortesi, coordinatrice del quartiere San Martino in Strada. "Le punturine hanno reso le labbra dell’assessore Cintorino ancora più paperesche", cita il commento pubblicato sulla pagina social del sindaco. Se l’episodio di body shaming (ovvero quando si prende di mira una persona per il suo aspetto fisico) è finito in consiglio, con la sottolineatura delle presunte simpatie politiche di Cortesi: "Notoriamente vicina al Partito Democratico", ha sottolineato Tassinari.

A qualche giorno di distanza, arriva la replica di Cortesi: "Un commento inflelice, me ne dispiace". Confessa di aver appreso solo l’altro giorno ("il mio 70° compleanno") il senso dell’espressione ‘body shaming’. Per poi proseguire: "Non voleva essere diretto verso la persona, ma una critica a una tecnica diffusa fra le giovani: una pressione ad aderire ad uno standard di bellezza che sta influenzando le nuove generazioni". Quindi la critica, secondo Cortesi, sarebbe stato un modo (troppo) colorito per evidenziare la tendenza sempre più diffusa a modificare il proprio corpo invece che accettarne le caratteristiche naturali. "Ognuno deve sentirsi libero di piacersi nel proprio corpo – prosegue la coordinatrice di quartiere –, ma durante l’intervista all’assessora si evidenziavano, anche con primi piani, le caratteristiche delle labbra a mio avviso poco naturali. La presidente della commissione pari opportunità ha amplificato un argomento di attualità, il ‘body shaming’ che non conoscevo. Non sono una frequentatrice dei social e tantomeno di Facebook, ora ho ricevuto alcune telefonate e qualcuno al bar ha avuto argomento di cui parlare. Bisognerebbe affrontare anche la sicurezza urbana".

In consiglio comunale il capogruppo del Pd Alessandro Gasperini aveva preso le distanze dal contenuto del commento, definendolo "un attacco personale sgradevole", ma ribadendo che "il Pd non c’entra niente". Alla Cintorino era arrivata nei giorni scorsi la solidarietà del Popolo della Famiglia: "Colpisce sempre quando a infierire su una donna è un’altra donna, soprattutto se di sinistra, perché in un attimo cadono tutte le presunte superiorità morali e le impalcature ideologiche vuote che assegnano la causa della violenza di genere alla prevaricazione maschile".

Nella sua nota, Cortesi non parla delle proprie idee politiche o del partito di riferimento (che tutti sembrano dare per scontato), ma conclude ribadendo una scissione tra il suo commento social e il suo ruolo pubblico: "Non mi sono mai sentita un’esponente istituzionale, anche se da diversi anni faccio parte del comitato di quartiere. Nella mia quotidianità ho sempre cercato di mantenere un comportamento civile e rispettoso".