"Se c’è un soccorso il traffico si ferma"

Manuel Caliendo è solito percorrere viale Italia in sella alla sua bicicletta, ma nutre comunque qualche perplessità sulle dimensioni della ciclabile: "Io vengo qua in bici, però devo riconoscere che in questo tratto di strada la ciclabile è stata fatta troppo larga. E nonostante ciò vedo tanti ciclisti che non la utilizzano".

Sul confronto tra l’assetto stradale antecedente ai lavori e quello attuale, Manuel non ha dubbi: "La viabilità era sicuramente migliore prima di queste recenti modifiche. Al mattino, in particolare tra le 7.30 e le 8.30, viale Italia è tutto congestionato. Se c’è un mezzo di soccorso o un autobus in fermata il traffico rischia di bloccarsi anche per centinaia di metri".