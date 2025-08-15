Se dici Ferragosto dici buon cibo. Boom della ristorazione in collina

Come ogni festività, anche il Ferragosto non può prescindere dalla gastronomia. Non solo mare e collina, quindi: tanti trascorreranno la giornata al ristorante. A dirlo è un’analisi di Fipe Confcommercio secondo la quale saranno migliaia, tra residenti e turisti, i clienti per il pranzo di Ferragosto negli oltre 80-90 ristoranti forlivesi, pari al 70% del totale. La spesa complessiva stimata per tutte le consumazioni fuori casa a Ferragosto supererà i 500mila euro: "Secondo le nostre stime la spesa complessiva dei forlivesi raggiungerà punte record".

La maggior parte dei locali offrirà un menu ‘all inclusive’ a un prezzo medio di 50 euro a persona, basato soprattutto su piatti tipici del territorio. "La ristorazione non svolge solo un’attività economica o di servizio, ma ha anche una forte funzione sociale, che si esprime pienamente in momenti simbolici come il pranzo di Ferragosto", commenta Alberto Zattini, direttore di Fipe Confcommercio, che parla della data odierna come di "una giornata speciale di una stagione estiva non particolarmente brillante".

Sono soprattutto le località collinari a registrare "buone performance, soprattutto grazie alla presenza del turismo escursionistico". A pesare è anche la crisi del Riviera: i cali di presenze al mare sono inversamente proporzionali agli arrivi in montagna. "La crisi dei consumi – precisa il direttore dell’associazione di categoria – ha riportato molti forlivesi a frequentare le nostre colline, i nostri fiumi, il nostro Parco nazionale, certamente più accessibili alle tasche di molte famiglie. In questa stagione estiva l’ha fatta da padrone la cena, che rappresenta il momento di consumo principale, seguita dal pranzo, dagli aperitivi e dalle colazioni al bar e dai break o dopo cena. Le sagre e le fiere, altra tradizione del mese, attrarranno consumi importanti e stanno diventando un appuntamento sempre più utilizzato dai forlivesi".

Tra i trend significativi, scrive il direttore di Confcommercio, "cresce il fenomeno dei piatti condivisi e si riduce il consumo di vino per il combinato disposto del cambiamento degli stili alimentari e del controllo del budget. In questo contesto i pubblici esercizi sono tra i servizi turistici ad aver agito con maggiore attenzione e responsabilità sui listini, con un aumento complessivo che in 4 anni si attesta sul livello generale dell’inflazione".