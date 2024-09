Se il green è primo della classe. A scuola 90 corsi ambientali:: "Investimento per il futuro"

Con l’inizio del nuovo anno scolastico parte la nona edizione di Mause, acronimo di ‘Multicentro Area Urbana per la Sostenibilità e l’Educazione ambientale’, un progetto che comprende una serie di attività presentate dal Comune di Forlì per tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio. Il catalogo raccoglie 90 percorsi formativi e laboratori, tenuti da 37 enti territoriali tra associazioni, professionisti e servizi offerti dal Comune, che avranno l’obiettivo di operare a livello locale e nazionale nel campo della sostenibilità ambientale e della cittadinanza attiva.

Le attività prevedono non solo lezioni convenzionali in classe di esperti del settore ma percorsi pratici con lavoro sul campo: "Anche quest’anno tante novità con nuove progettualità e enti coinvolti. L’obiettivo – spiega l’assessore Paola Casara – è creare sinergia tra le scuole del territorio e tutti i soggetti coinvolti, auspicando un arricchimento delle nuove generazioni sul tema dell’ambiente. Anche nelle ultime calamità naturali che purtroppo abbiamo subito, il lavoro svolto in passato dai ragazzi si è rivelato utile".

Numeri importanti quelli dello scorso anno, con più di dodicimila alunni coinvolti in 59 scuole: "Questo è stato un grande risultato per il Comune, che con queste progettualità – conclude ancora l’assessore – realizza un importante investimento per il futuro". Per questa nona edizione, sono quattro i nuovi partecipanti tra le associazioni: la Tau per il campo della biologia marina, l’Asd di scacchi forlivese, la Onlus Centro studi e Operazioni internazionali e la Fondazione finanza etica. Tra i laboratori sono confermati quelli promossi da Rete per l’Educazione alla Sostenibilità della Regione, che analizzeranno le questioni legate alle crisi climatiche e l’economia del fenomeno del "fast fashion". Le iscrizioni ai laboratori, per tutte le classi e alunni che vogliano farne richiesta, apriranno il primo ottobre, fino al 31.

I docenti potranno consultare l’intero catalogo sul sito web del Comune di Forlì alla sezione "Servizi e Informazioni Ambiente", da cui potranno anche prenotare le singole attività cliccando sui link presenti nella pagina.