Se il verde diventa il termometro delle nostre vite. Urban Nature, il festival di Wwf crea la sostenibilità

L’Urban Nature, il festival della natura in città del Wwf Italia, farà tappa anche a Forlì il 3 e il 4 ottobre. L’iniziativa mira a promuovere un rapporto più sostenibile tra le città e la natura, attraverso centinaia di eventi su tutto il territorio nazionale, per sensibilizzare i cittadini sull’importanza del verde urbano e della biodiversità negli ambienti urbani. "L’obiettivo è promuovere un cambiamento nel modo di pensare e pianificare gli spazi urbani – spiega Ornella Mordenti del Wwf Forlì –, creando città più salubri, sicure e in armonia con la natura. Urban Nature è importante perché mette in evidenza come i cambiamenti climatici influenzino le città, rendendo necessaria l’adozione di soluzioni basate sulla natura e la biodiversità per affrontare i rischi e migliorare la salute e il benessere dei cittadini".

Si comincia venerdì 3 ottobre al Giardino Gio, all’ex-Hotel della Città, in corso della Repubblica; dalle 18 alle 20 il concerto di Fabrizio Sirotti, ‘Piano Plants’. Sabato 4 ci si sposta presso il giardino de ‘La Cócla - Centro di Educazione alla Sostenibilità e Giardino Didattico’ in via Andrelini 59, ospiti del Raggruppamento Gev (Guardie Ecologiche Volontarie) di Forlì. Alle 15 si terrà un laboratorio di stampa al cianotipo con Monica Ragazzini, alle 16.30 una visita guidata al giardino accompagnati dalle Gev, alle 17.30 Claudia Cassano proporrà un Laboratorio di DanzaMovimento in Natura. In entrambe le giornate saranno presenti anche alcuni ragazzi provenienti da Francia, Germania e Spagna. Alle presentazione del programma era presente anche l’assessore all’ambiente, Giuseppe Petetta, che, insieme all’assessora alle attività giovanili, Paola Casara, ha patrocinato l’evento. "Il Comune di Forlì ha aderito con pieno sostegno a questa iniziativa – ha affermato Petetta –. Dobbiamo ringraziare il Wwf, che riconosce la centralità degli ecosistemi e delle reti ecologiche e l’importanza di promuovere azioni virtuose".

L’assessore ha ringraziato anche l’associazione Futura, in particolar modo Roberto Martini, che, nel corso degli ultimi mesi ha promosso una serie di eventi e attività nel Giardino Gio.

Matteo Bondi