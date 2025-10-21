Se la Memoria diventa un gioco

In occasione delle celebrazioni per l’81° della Liberazione di Bertinoro (24 ottobre 1944) si svilupperà nei prossimi giorni il programma di iniziative ‘Ritrovare i fili della memoria per tessere nuove trame’, realizzato con il contributo della Regione Emilia Romagna. Il primo appuntamento è fissato per domani sera alle ore 20, nel Palazzo Comunale. Dopo i saluti del sindaco Filippo Scogli, verrà presentato il ‘Gioco della memoria’ ideato dagli artisti Marcello di Camillo e Simone Ferrarini, che, attraverso la chiave del divertimento, si pone l’obiettivo di creare una nuova opportunità di trasmissione dei fatti e dei valori che sono stati alla base della lotta per la Liberazione.

In scaletta anche gli interventi dell’assessora regionale alla cultura, Gessica Allegni, del presidente di Anpi Forli-Cesena, Gianfranco Miro Gori e di Milad Jubran Basir, giornalista italo-palestinese attivista per i diritti umani. A seguire la proiezione del documentario premio Oscar sul conflitto israelo-palestinese ‘No other land’. Ingresso a offerta libera: il ricavato sarà devoluto a due associazioni femminili palestinesi.

Le celebrazioni avranno il loro culmine nella giornata del 24 ottobre. Di prima mattina i protagonisti saranno gli studenti delle classi terza della scuola media, che saranno chiamati a partecipare a una camminata che, toccando alcuni luoghi significativi, permetterà di ricordare momenti significativi della Liberazione. I ragazzi partiranno dall’Istituto Comprensivo e attraverseranno il centro storico facendo tappa al Monumento ai 5 Martiri, in piazza Garibaldi e al Mirastelle, per concludersi in piazza della Libertà. In ognuno di questi punti sono previsti racconti e momenti di riflessione con i ’Mercanti di Sogni’, compagnia cesenate fondata da Donatella Missirini e Luciana Berretti, con oltre 20 anni di esperienza nel settore della drammaturgia e della produzione teatrale. La camminata, organizzata con la collaborazione della Scuola Musicale di Bertinoro e l’associazione Il Molino - Protezione civile, anticipa il nuovo itinerario di visita dedicato a ‘Resistenza e Liberazione’ e realizzato nell’ambito del progetto sostenuto dalla Regione. Alle ore 11, dopo l’arrivo della camminata dei ragazzi, in piazza della Libertà si terranno le celebrazioni ufficiali, con la deposizione di una corona d’alloro e gli interventi celebrativi del sindaco e di Mirella Menghetti dell’Anpi Bertinoro.

Matteo Bondi