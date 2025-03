Se l’identità dell’artista ondeggia tra ritratto e autoritratto

Domani alle 16.30 nella Sala Campostrino, in piazzetta Campostrino 4, inizierà un ciclo di sette incontri dal titolo "Ritratti e autoritratti: luci e ombre dell’identità tra arte, psicologia, filosofia, letteratura, teologia", serie di eventi collaterali alla grande mostra "Il ritratto dell’artista" proposti dall’Associazione culturale San Mercuriale.

Dopo i saluti del presidente dell’Associazione, Paolo Dell’Aquila, del vescovo di Forlì-Bertinoro, monsignor Livio Corazza, e del vicesindaco, Vincenzo Bongiorno, lo storico dell’arte Marco Vallicelli interverrà su "Autoritratto. Specchiarsi il volto per non morire". L’Associazione quest’anno compie vent’anni di attività culturale e in occasione di questo anniversario propone un nuovo ciclo di eventi. Clara Vera Dell’Aquila, presidente emerito dell’Associazione San Mercuriale, afferma: "La prima relazione, parallelamente alla mostra, ci porterà, attraverso l’evoluzione dell’autoritratto nel tempo, tra i capolavori di questo genere, alla luce delle motivazioni che inducono l’artista ad autorappresentarsi: insieme al narcisismo sempre presente, la ricerca del sè e, soprattutto, il desiderio di lasciare un’impronta della propria esistenza che oltrepassi la vita stessa (immortalità)".

Il secondo incontro è in programma sabato prossimo alle 16.30, sempre al Campostrino, con Pierluigi Moressa, della società psicoanalitica Italiana, che interverrà su "Il doppio e il perturbante da Euripide a Van Gogh", mentre sabato 29 marzo, stessa ora e stesso luogo, Mattia Flamigni, docente presso il liceo scientifico ’Tonino Guerra’ Novafeltria, relazionerà su "Il viaggio di Narciso: riflessi dell’Io tra filosofia antica e moderna". Sabato 5 aprile alle 16.30 nella sala Sangiorgi dell’Istituto musicale Masini, in corso Garibaldi 98, Giulio Antonio Borgatti, docente del liceo ’Giuseppe Cevolani’ di Cento, interverrà su "Costruire il proprio mito: letture da Cellini, Alfieri, Foscolo e d’Annunzio". Sempre nella sala Sangiorgi sabato 12 aprile sarà la volta del prof Pantaleo Palmieri, del Centro studi leopardiani, e della lettrice Gabriella Fabbri, che tratteranno il tema.

Gli altri incontri: mercoledì 16 aprile alle 21 nella chiesa del Suffragio, col prof Alessandro Merci, e domenica 4 maggio alle 21, nella basilica di San Mercuriale Saffi, ultimo appuntamento insieme a monsignor Erio Castellucci, vescovo di Carpi e vicepresidente della Cei, che parlerà di "Autoritratto e ritratti di Gesù: il "doppio" umano-divino".

Per informazioni www.sanmercuriale.it, info@sanmercuriale.it.

Alessandro Rondoni