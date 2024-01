Se lo sport è no gender: "Pretesto ideologico". Molea: "Diritto di tutti"

Non poteva passare inosservata la decisione presa da Aics – Associazione Italiana Cultura Sport – per mano del suo presidente nazionale, il forlivese Bruno Molea, di permettere il tesseramento dei soci con un’identità ’Alias’ per chi vive un’incongruenza con il genere assegnato alla nascita.

Dura la presa di posizione del Popolo della Famiglia di Forlì che avanza dubbi sulle modalità di svolgimento delle competizioni agonistiche: "È lecito pensare – si legge in una nota – che le persone con generalità Alias possano partecipare anche alle gare previste per l’altro sesso senza averne diritto, magari per vincere qualche medaglia in più. Se invece la persona continuerà a competere con atleti del suo sesso biologico allora tutta questa operazione serve solo per rivendicare un asservimento ideologico al pensiero dominante".

Ma nella nota il movimento politico di ispirazione cristiana fondato da Mario Adinolfi contesta anche altre incongruenze: "Molea si contraddice: inizialmente, ha dichiarato che in contesti pubblici verrà mostrata solo l’identità Alias, ma subito dopo ha sottolineato che ci possono essere occasioni in cui è necessario consegnare un documento che attesta la reale identità della persona". Secondo il Popolo della Famiglia, il principio dell’inclusione, sarebbe solo un pretesto: "Suona stridente ergersi a paladini dell’inclusione nel mondo dello sport quando solo due anni fa tanti atleti sono stati esclusi dalle competizioni perché non erano in possesso del green pass".

A stretto giro, il presidente Aics, Bruno Molea, ha commentato, sui social, le dichiarazioni del Popolo della Famiglia: "Chi si erge a difesa delle famiglie dovrebbe prima di tutto difendere il diritto dei nostri figli a fare sport". Il tesseramento Alias nasce da una ricerca europea di Aics, che fa emergere una difficoltà dei giovani trans o ’non binary’ a praticare sport. Nel post Molea ha poi risposto ai dubbi sollevati dal movimento pro-famiglia: "Le persone con tessera Alias possono fare allenamenti ma non potranno gareggiare perché i regolamenti delle competizioni non sono ancora stati modificati". Il presidente Aics ha, inoltre, rivendicato l’obiettivo dell’associazione di abbattere le barriere di accesso alla pratica sportiva: "Come dice la Costituzione: lo sport è un diritto, per la salute e l’educazione, di tutti. Chi vede nel tesseramento Alias una minaccia è poco attento ai bisogni sociali emergenti".

