Se ne va anche ‘99 mania’: "Qui gira meno gente"

Il negozio aveva aperto in corso della Repubblica ormai vent’anni fa, nel periodo in cui spopolavano i negozi della linea ‘tutto a 99 centesimi’: ‘99 mania’, però, ha resistito al cambiare dei tempi e ha allargato la sua offerta; tra gli scaffali oggi si trova di tutto, dalle carte colorate per confezionare regali, ai cosmetici, passando per materiale da cucina e cartoleria, tutto venduto a prezzi stracciati (anche se non sempre entro il range dei 99 centesimi, reso sempre più difficile da rispettare con l’aumentare progressivo dei prezzi). Ora il negozio sta per chiudere e già a metà gennaio si trasferirà in una nuova sede in viale Risorgimento.

"Il negozio di corso della Repubblica è troppo costoso rispetto all’effettivo afflusso di clienti – spiega la titolare Cinzia Oriani –, perciò abbiamo avvertito l’esigenza di trovare un negozio più piccolo e con un affitto più economico che ci consenta di avere maggiore respiro". Le cose sono molto cambiate rispetto a due decenni fa: "Una volta venivano molte persone – prosegue la titolare –, ma ormai davvero in centro storico passa molta meno gente".

‘99 mania’ non può più contare nemmeno sugli universitari e sulla loro massiccia necessità di quaderni, penne ed evidenziatori: "Ormai quasi tutte le lezioni si tengono al Campus e non sono poi tanti i ragazzi che vengono fino qua". Andrà meglio in viale Risorgimento? "Non è detto, non possiamo saperlo – chiosa Cinzia Oriani –, ma non ci restava che provare. Senz’altro avere meno spese sarà un sollievo".

s. n.