Seconda tappa per ’Youz generazione di idee’

La Carovana Youz della Regione Emilia-Romagna farà tappa domani dalle ore 13 alle 17 nella sala Bernabei a Modigliana, per dialogare con i giovani e le giovani dei comuni di Modigliana e Tredozio. Con la ricostruzione post alluvione rinascono anche gli spazi culturali e di aggregazione dei giovani e la Regione ha stanziato, a fondo perduto, un milione di euro per undici interventi immediatamente cantierabili da realizzare nel biennio 202324, già presentati da Unioni comunali e Comuni capoluogo di provincia colpiti dall’alluvione della primavera scorsa. L’appuntamento di domani è la seconda tappa del percorso ‘Youz-Generazione di idee’, voluto dalla Regione per scrivere le politiche giovanili insieme alle nuove generazioni e vedrà la presenza di Igor Taruffi, assessore regionale al Welfare, Politiche giovanili, Montagna e aree interne.

"Una risposta concreta e rapida della Regione - spiega l’assessore - per sostenere e finanziare progetti già cantierabili nelle prossime settimane, necessari ai bisogni dei giovani per stare assieme anche nei territori colpiti duramente dal maltempo".

L’evento si aprirà con il contributo di due giovani imprenditori locali, Matteo Malavolti e Morena Palli, che hanno deciso di restare sul territorio e investire in una propria attività e proseguirà poi con laboratori interattivi.

g.a.