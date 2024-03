‘Secondo lei’: Caterina Guzzanti debutta alla regia

La stagione del ‘Teatro dei Sozofili’ (piazzale Enrico Berlinguer 23)di Modigliana si chiude stasera alle ore 21 con lo spettacolo scritto e interpretato da Caterina Guzzanti, intitolato ‘Secondo lei’. La nota attrice comica, in scena con Federico Vigorito, si cimenterà per la prima volta con un testo di prosa. Lo spettacolo, che rappresenta anche il suo debutto alla regia, affronta il tema della fragilità della coppia dal punto di vista femminile, e si pone anche un interrogativo esistenziale (e sostanziale): ovvero se sia giusto mantenere la coppia a tutti i costi, anche quando le cose non vanno come dovrebbero. L’amore idealizzato come luogo sicuro in realtà sarebbe una gabbia che imprigiona i due protagonisti in ruoli precisi e precari, mentre vorrebbero solo essere accettati. Lo spettacolo fa riflettere sulla nostra cultura e sulla società in cui viviamo che continuano a condizionare sia le donne sia gli uomini nelle scelte principali della loro vita così come nelle relazioni, nei legami più intimi con l’altro e con noi stessi. La storia è sulla crisi sia del maschio che della femmina; dolore e ironia convivono nel paradosso della coppia. Prenotazioni via e-mail e telefoniche a teatrosozofili@ater.emr.it o 348.1544901 negli orari di apertura della biglietteria e con messaggio WhatsApp.

Giancarlo Aulizio