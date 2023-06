Sede di partito sommersa Persi libri e documenti

In via Locchi c’è anche la sede di Rifondazione Comunista, "la nostra casa politica", dicono i membri del partito. La sede era stata acquistata nei primi anni 2000. Qui era custodita la storia cartacea di anni e anni di militanza: tutto inghiottito dal limo. "Abbiamo perso tutti i documenti, i manifesti ed i libri accumulati in oltre trent’anni di vita del partito. I danni materiali non sono minimamente paragonabili però alla perdita morale e storica", spiegano.

L’acqua ed il fango hanno invaso il seminterrato ed è salita fino ad un metro e mezzo dei locali superiori. Oltre ai documenti, sono irrecuperabili i computer, la fotocopiatrice e altro materiale elettronico. Ad aiutare a salvare il salvabile sono intervenuti subito gli abitanti di via Locchi, poi, nei giorni seguenti, anche una squadra di ragazzi della Fiom di Forlì e una squadra delle Brigate della Solidarietà Attiva della regione con il segretario di Rifondazione dell’Emilia-Romagna, Stefano Lugli, e tanti volontari. Abbiamo avuto anche il prezioso aiuto di un volontario archivista che ha contribuito a salvare alcuni dei documenti danneggiati.