Sedicicorto, al S. Luigi c’è il cinema di Gaza

Ultime giornate di proiezioni ed eventi per Sedicicorto, che proseguirà fino a domenica. Questa sera alle 21 al cinema San Luigi, il festival dedica uno spazio fuori concorso al cinema di Gaza con una scelta di quattro titoli provenienti dai territori palestinesi e da Israele: ‘Maradona’s Legs’ di Firas Khoury ambientato in un villaggio palestinese durante la Coppa del mondo 1990, ‘Long distance’ di Or Sinai su una donna che sta perdendo la vista, ‘The present’ di Farah Nabusi, che ruota attorno ad un anniversario di matrimonio, ‘White Mark’ di Tomer Shushan, viaggio alla ricerca di una bicicletta rubata. A precedere (ore 21) appuntamento con l’evento Slam Poetry. Sempre questa sera alle ore 22.50 in programma una singolare celebrazione per il trentennale dell’uscita di ’Film rosso’ del maestro Krzysztof Kieslowski con una serata all’insegna del rosso. La notte rossa, a cura di Clara Longhi, è una programmazione di quattro film in cui il colore rosso viene rappresentato materialmente o simbolicamente: ‘In the red’ di Dawan Nawzad Majeed (Iraq), ‘La valise rouge’ di Cyrus Neshvad (Lussemburgo), ‘Red bucket on ther head’ (Cina), ‘Rot & gold’ di Pail Uhlig (Germania). Ad accompagnare la serata anche il rosso del vino offerto dall’azienda vinicola Drei Donà.

Proseguono anche le premiazioni ai protagonisti del cinema italiano. Domani sarà premiato l’attore Giorgio Colangeli, attore di cinema e teatro (David di Donatello per il film ‘L’aria salata’) che riceverà il Premio alla Carriera Cinemaitaliano.info, in collaborazione con il magazine online dedicato al cinema italiano. Giorgio Colangeli incontrerà il pubblico del festival in un incontro moderato da Carlo Griseri, giornalista di cinemaitaliano.info, in programma alle ore 18 alla Sala San Luigi. Due saranno i Premi Generazione G, assegnati In collaborazione con Fedic- Federazione Italiana dei Cineclub, ai due giovani attori Selene Caramazza, a breve nuovamente nella seconda stagione dell’acclamatissima serie ‘The Bad Guy’, e Andrea Arru, che si è fatto notare per essere stato il giovane Diabolik nel film ‘Diabolik chi sei?’.

Alle 17 di domani saranno protagonisti a Sedicicorto di un incontro alla Sala Aurora, in corso Garibaldi, 80. In serata, a precedere le premiazioni dei corti in concorso, in programma invece Slam Poetry (ore 21.15) alla presenza dei Voce Versa e di Simone Savogin, campione europeo di slam poetry, mentre la chiusura della serata sarà in musica con il concerto di Mobius, tra funk e pop rock. Al centro dell’ultimo weekend di Sedicicorto Forlì International Film Festival anche l’evento industry-mercato ‘Lapix’, dedicato alla promozione dell’animazione e del videogaming, con particolare attenzione all’interazione tra studenti, accademie, studi professionali, produzioni e broadcaster. Il programma nel dettaglio su www.sedicicorto.it.