Sedicicorto, al via la 22ª edizione con Metropolis di Lang

Al via oggi la 22ª edizione di Sedicicorto Forlì International Film Festival, in programma fino al 12 ottobre tra proiezioni, eventi speciali, incontri e spettacoli animeranno le sale e gli spazi culturali della città. Accanto alle 8 sezioni competitive (Movie, Animalab, Cortitalia, Cortinloco, Animare, Menod5, Student, Apollo) e alle 4 sezioni fuori concorso (Supercazzola, Radici, Lebanon, AnimAbile) per un totale di 159 opere provenienti da 55 Paesi, si aggiungono focus tematici, omaggi, incontri con gli autori, iniziative collaterali. Quest’anno inoltre si celebra uno dei capolavori più amati del cinema italiano: ’Amici Miei’ di Mario Monicelli, cui è dedicata la mostra ’La Zingarata’, un percorso tra manifesti, opere d’arte e oggetti, visitabile fino all’11 ottobre alla Manoni 2.0 in corso Garibaldi 55/A.

Il weekend inaugurale si apre al San Luigi dalle 10 con una mattinata dedicata ai più giovani, con le proiezioni di Animare, sezione di corti internazionali di animazione per bambini, e alle produzioni studentesche di AnimAbile. Il programma riprende in serata alle 21: l’appuntamento sarà con Cinebook e la presentazione del racconto ‘Gli amici ribelli del cinema’, a cura di Gabriella Maldini, seguita dal concerto multimediale ‘Cosmos in Collision’, viaggio musicale tra ambient elettronica, shoegaze e post-rock del musicista emiliano Riccardo Spaggiari, che accompagnerà dal vivo Metropolis di Fritz Lang.

La mattinata di domani ripartirà sempre al San Luigi con ‘Animalab’, mentre nel pomeriggio con ‘Cortinloco’, vetrina dedicata ai registi emergenti del territorio,e con le proiezioni dei due film finalisti di MyDoc, selezionati tra i 243 iscritti, Bontle di Marie Ruwet e In 769KM, New York di Sofia Buhril. Tra gli appuntamenti più attesi la consegna del premio Cin.ER a Elisabetta Cavallotti e lo spettacolo Jerusalem – Poems Against War, performance di forte impatto civile e culturale, preceduta da un omaggio a Stefano Benni. La giornata si chiuderà con il cineforum dedicato alle origini del cinema forlivese. Domenica, accanto alle proiezioni dei concorsi Movie, CortItalia e della sezione fuori concorso Supercazzola, spazio alle 16 al San Luigi a un nuovo incontro ‘Cinebook – Tutti gli amici del cinema’ a cura di Gabriella Maldini.

Due i premi speciali della giornata: Er Valore assegnato a ‘Interno 18’ di Matteo Lolletti e ER Futuro a Gianluca Zonta. La serata sarà interamente dedicata alle proiezioni delle sezioni competitive, con un ricco programma fino a tarda sera. Il programma dettagliato su sedicicorto.it.