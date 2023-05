Sedicicorto, due serate sulla ‘Moda di Audrey’

Chi non la ricorda, fra gli appassionati di cinema, con il suo cappello nero a tesa larga e gli occhiali da sole, mentre guarda incantata i gioielli di Tiffany? Oppure mentre, con la sua gonna a ruota, attraversa Roma a bordo di una Vespa con Greopry Peck? Senz’altro Audrey Hepburn è la diva di Hollywood che, più di ogni altra, ha saputo diventare una icona di moda e stile.

Per questo il festival internazionale di cortometraggi Sedicicorto ha scelto proprio lei come ‘madrina’ dell’edizione di quest’anno ed è appunto a lei che dedica fin da adesso due eventi straordinari – collaterali alla mostra ‘L’arte della moda’ allestita al San Domenico e dal titolo ‘La Moda di Audrey’ –, che si terranno oggi e domani alle 21 al circolo Aurora di palazzo Albicini, in corso Garibaldi.

La serata di oggi aprirà con una performance della ballerina Jada Piccinini, di Ateneo Danza. Seguirà l’intervento della scrittrice forlivese Gabriella Maldini, con il suo ‘Un percorso di stile’, il racconto in parole e immagini dell’evoluzione della moda che Audrey Hepburn ha incarnato soprattutto nel passaggio dagli anni ’50 ai ’60. ll momento centrale della prima serata sarà poi il defilè di abiti vintage ispirato proprio allo stile Audrey e grazie al quale si potranno rivivere le atmosfere dei suoi film più noti e indimenticabili. Il momento cinematografico della serata, invece, sarà l’analisi del film ‘Vacanze romane’ (quest’anno ricorre il 70° anniversario dalla sua uscita) a cura del giornalista e critico cinematografico Andrea Chimento.

Domani sera si tornerà di nuovo in scena con la musica d’autore di Andrea Missiroli, composta appositamente per l’evento e dunque anch’essa ispirata a Audrey Hepburn. La voce e le parole torneranno protagoniste con la scrittrice Arianna Prevedello, che presenterà il suo libro ‘L’amore spiegato a mia figlia con Audrey Hepburn’. Seguirà un’analisi sulla grande costumista Edith Head, vincitrice del premio Oscar proprio con Vacanze Romane, a cura di LongTake. Infine, saranno protagoniste le scuole, con i ragazzi dell’Istituto Ruffilli le cui opere liberamente ispirate all’amata Audrey saranno votate dal pubblico.

L’evento a cura di Sedicicorto è reso possibile anche grazie alla collaborazione della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e del Comune di Forlì, col patrocinio di Mic, Fedic e Cinit. Entrambe le serate sono a ingresso libero, ma è richiesta la prenotazione allo 347.2563211.

s. n.