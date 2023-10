Sedicicorto entra nel vivo, in arrivo i registi in concorso

Procede verso gli appuntamenti finali il festival Sedicicorto, che sta continuando a registrare sold out a quasi tutte le proiezioni e agli eventi in calendario. La giornata di oggi è segnata, presso il Circolo Aurora, dall’avvio della seconda edizione di ‘Lapix’, l’evento industry dedicato al mondo dell’animazione 2 e 3D e al videogaming. L’evento ha registrato il tutto esaurito di accreditamenti professionali fin dai primi giorni di lancio della tre giorni curata da un giovanissimo team di professionisti del settore, che daranno vita a laboratori, incontri e workshop per addetti ai lavori.

Oggi sarà anche la giornata in cui Sedicicorto si preparerà ad accogliere i suoi numerosi ospiti: oltre 80 registi da tutto il mondo, che raggiungeranno Forlì per presentare i loro cortometraggi in selezione; i 12 membri delle giurie professionali, che decreteranno i vincitori delle sezioni in concorso nel corso della cerimonia di premiazione; Mila Damato, giovane attrice teatrale che proprio al 20° Sedicicorto ha presentato il suo esordio cinematografico, interpretando con profondità la protagonista del cortometraggio Estasi, sarà tra gli attesi ospiti della serata di domani, quando le verrà consegnato il Premio Generazione G.

Domani, in attesa di conoscere tutti i vincitori, dalle 21.15 presso la Sala San Luigi sarà anche l’occasione per assistere al programma speciale Apollo, all’interno del quale sono raccolti i quattro cortometraggi realizzati nell’ambito del Progetto Cinema per la Scuola e in collaborazione con Mic e Miur Animainaula, che ha coinvolto quattro giovani animatori tra Italia, Russia, Ucraina e Armenia. Da non perdere, dalle 15.30, la selezione di cortometraggi marchigiani curati in collaborazione con il festival di Ancona Cortodorico.

Sempre domani due appuntamenti di approfondimento con il giornalista e critico cinematografico Andrea Chimento, penna della redazione culturale di IlSole24Ore e fondatore e curatore del portale Longtake. Con lui, dalle 10.15 presso la Sala San Luigi, il pubblico scoprirà l’incredibile storia della costumista Edith Head, la donna con più Oscar vinti e con più candidature all’Oscar nella storia del cinema. A seguire Sedicicorto dedicherà uno speciale omaggio alla carriera dell’attore Silvio Orlando, vincitore del Premio Speciale Cinemaitaliano. Nel pomeriggio, tra le proiezioni dalle 16.45 per la sezione Movie, da non perdere il film An Irish Goodbye del pluripremiato ed affiatato duo artistico Tom Berkeley e Ross White, reduci dalla vittoria del Premio Oscar al Miglior Cortometraggio Live Action di quest’anno.