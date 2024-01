Sedicicorto, logo e iscrizioni al via

Sedicicorto Forlì Film Festival non si ferma mai: dopo il successo dell’anno appena passato, il festival si sta preparando per la 21ª edizione. Le date sono già confermate: dal 4 al 13 ottobre. L’immagine ufficiale dell’edizione 2024, seguendo la tradizione di affidarla a importanti e affermati artisti internazionali, è stata realizzata da Andrea Calisi che, col suo tratto moderno ed espressionista, ha realizzato un richiamo speciale a ’La dolce vita’. Infatti, molti eventi del Festival saranno dedicati proprio al centenario dalla nascita di Marcello Mastroianni. Calisi, romano, ha lavorato per importanti studi di moda, per il magazine ’D la Repubblica delle Donne’, per il Touring Club Italiano; è stato illustratore per Einaudi, Rizzoli Education, La Nave di Teseo, Linus. Contemporaneamente è stata aperta anche la call per iscrivere le proprie opere attraverso i profili del Festival, sulle piattaforme Filmfreeway e Shortfilmdepot, o direttamente sul sito internet ufficiale. Sono accettati tutti i cortometraggi di durata inferiore ai 35 minuti (titoli inclusi), realizzati a partire dal 1° gennaio 2023, purché iscritti entro il 30 maggio 2024.

Sedicicorto è realizzato con il contributo di Comune di Forlì, Film Commission Emilia-Romagna, Regione Emilia-Romagna, DG Cinema e Audiovisivo – MIC, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Assocart, Gentili srl, Cantine DreiDonà, Progetto Romagna, Romagna Acque, Pellesmart e Ricci2, con il patrocinio di Afic e Fedic.

