Sedicicorto: "Noi ci sentiamo già pronti. Ma occorre programmare i prossimi tre anni"

A comporre la fitta trama del tessuto culturale di una città non ci sono solo i grandi eventi, ma anche (e forse soprattutto) quelle tante realtà medio-piccole che da sempre lavorano in campi diversi per promuovere consapevolezza e bellezza. Tra queste, a pieno titolo, c’è senz’altro Sedicicorto che lo scorso ottobre ha portato a termine la sua 21ª edizione. Ma i nomi in città sono tanti, tra i quali spiccano anche Area Sismica, Città di Ebla, Masque teatro, Spazi Indecisi, Sunset e Vertov.

"Noi, insieme, facciamo parte di sette realtà che si occupano di diverse sfaccettature di contemporaneità – spiega Luca Castellini (nella foto), organizzatore del festival internazionale di cortometraggi – e lo fanno da tanti anni, dando vita a una programmazione eccellente, della quale andare fieri, e che senza dubbio costituirebbe un punto di forza per raggiungere il suo obiettivo, anche perché noi da sempre operiamo come se ogni anno dovessimo candidarci a capitale italiana della cultura".

Il futuro di queste realtà, però, è incerto, o meglio: lo sguardo non può spingersi più lontano di tre anni e ora il termine è quasi scaduto. "Riceviamo fondi comunali che vengono distribuiti sulla base di un accordo triennale – precisa Castellini – e in primavera dovrebbe uscire il bando per il prossimo triennio. La speranza è che, come successo in passato, l’amministrazione abbia voglia di investire. I timori ci sono: se si scegliesse di dare contributi a pioggia con lo scopo di accontentare tutti, si finirebbe per scontentare molti".

Sul piatto c’è il futuro di Sedicicorto e di tante kermesse cittadine: "Noi non viviamo certo di soli contributi comunali, ma anche quei fondi hanno un peso per poter continuare a proporre eventi di livello, senza contare che lo stanziamento di fondi congrui avrebbe anche un forte valore simbolico".

Insomma, c’è tutto un mondo che guarda con favore e curiosità alla possibilità di conquistare il titolo nel 2028 e che potrebbe costituire un arricchimento decisivo dei programmi. Allo stesso tempo è un settore a cui dedicare attenzione perché possa continuare ad operare. "La possibilità di diventare capitale della cultura è un’opportunità importante – conclude Castellini – e l’auspicio è che in questo percorso l’amministrazione guardi anche oltre eventi come ‘Cara Forlì’ o le grandi mostre dimostrando di credere in realtà che, negli anni, hanno dimostrato di essere solide e competenti".

Sofia Nardi