Sedicicorto, omaggio a Audrey

Sedicicorto film festival si prepara ad inaugurare festeggiando anche un traguardo importante, infatti la kermesse è arrivata alla sua ventesima edizione: "Un compleanno – come sottolinea il direttore artistico Gianluca Castellini – che non avremmo mai sperato di raggiungere quando abbiamo cominciato questa avventura".

Invece il festival gode sempre di ottima salute e anche quest’anno ha già pronto un calendario ricco di proiezioni ed eventi collaterali. Il festival prenderà il via con il concerto inaugurale il 6 ottobre (il trombettista Tiziano Bianchi proporrà le sue sonorità sperimentali al circolo Asioli in corso Garibaldi) fino al 15 ottobre. I cortometraggi in gara saranno in tutto 158, divisi tra 7 sezioni competitive e 3 fuori concorso e saranno proiettati alla Sala San Luigi: ci sarà spazio per i corti di animazione, per i film internazionali e italiani e per quelli emiliano-romagnoli. Il tema dell’anno, che caratterizzerà gli eventi collaterali, è il cinema di Audrey Hepburn, in particolare l’iconico film ‘Vacanze romane’, di cui ricorre il 70° anniversario dall’uscita. Proprio alla pellicola sarà dedicata una speciale mostra fotografica visitabile durante le giornate del festival, allestita presso ‘Fedifo’ in via De Amicis. Tornano anche i premi alla carriera: oltre a quello già consegnato all’attore Silvio Orlando, meriterà un premio speciale anche una forlivese (ma di origine palermitana) che attualmente risiede alla casa di riposo Zangheri, in via Andrelini: si tratta di Eliana Antonini che fu la controfigura di Audrey Hepburn in ’Vacanze romane’ e ’Storia di una monaca’.

Sabato 7 ottobre, alle 21.15, si terrà un omaggio alle vittime dell’alluvione: gli attori forlivesi Marco Cortesi e Mara Moschini, presentano ‘Fango – studio per uno spettacolo teatrale’, in cui hanno raccolto le testimonianze di diversi forlivesi colpiti dal disastro. Durante le giornate non mancheranno le masterclass e gli speciali e torna ‘Lapix’, il mercato pensato per addetti ai lavori dedicato al cinema di animazione e game. Il costo dell’abbonamento base, che consente di accedere a tutte le serate del festival, è di 15 euro; l’abbonamento ‘ciak’ (che dà diritto anche a una shopper in cotone), costa 25 euro. L’ingresso singolo è di 5 euro. Il programma completo di tutte le giornate è disponibile sul sito www.sedicicorto.it. Info: [email protected], 347.2563211.