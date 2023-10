Sedicicorto, Oscar forlivese al film egiziano

Si è conclusa la 20ª edizione di Sedicicorto Film Festival e, come da tradizione, la serata conclusiva è stata dedicata alle premiazioni dei vincitori. Nella sezione ‘Movie’ il ‘luminor’ – l’Oscar forlivese che tradizionalmente viene assegnato ai film più amati della kermesse – è stato assegnato a un cortometraggio egiziano: ‘I promise you paradise’ di Morad Mostafa. Il film racconta la storia di Eissa, un migrante sud africano di 17 anni che, a seguito di un violento incidente, intraprende una coraggiosa lotta contro il tempo per cercare di salvare i suoi cari a qualunque costo.

La menzione speciale, invece, è andata a un film che arriva dal Lussemburgo: ’La valise rouge’ di Cyrus Neshvad. Nella sezione ‘Animalab’ dedicata ai corti di animazione ha sbancato ‘The Black Promegranade’ di Ali Zare Ganatanowi (Francia); menzione speciale a un altro film francese: ’Eté 96’ di Mathilde Bèdouet. Passiamo a Cortitalia, che racchiude i corti italiani: a vincere è ’In tutte le ore e nessuna’ di Davide Minotti e Valeria Miracapillo che raccontano la vicenda di Asli Erdogan, autrice turca incarcerata per le proprie idee; menzione speciale a ’Ugolino’ di Manuele Trullu. Nessun forlivese tra i vincitori di Cortinloco, pensato per i film realizzati in Emilia-Romagna. Il luminor è stato assegnato a ’Cicciolina Pocket’ del lombardo Claudio Casazza, mentre la menzione della giuria va a ’Sulla propria pelle’ di Francesco Barozzi, di Modena. Animare è la sezione di corti dedicati ai bambini. A vincere è ’Canary’ di Pierre-Hugues Dallaire e Benoit Therriault (Canada) e una menzione va a ’Rosa Mania’ di Jair Vidal Barreto Rojas (Perù). Più corti che mai sono i film della sezione ‘Menodi5’, che non superano i 5 minuti. Il primo premio va a ’Inkt’ di Joost Van Den Bosch e Erik Verkerk (Olanda), mentre la giuria premia un italiano: ’Manimondo’ di Michele Tozzi. Un film israeliano – ’Unfound’ di Shahar Balfou – ha vinto la sezione di film che sono stati visti dagli studenti delle scuole superiori che hanno frequentato Sedicicorto durante le proiezioni mattutine.

Ecco, poi, i premi speciali dell’edizione 2023: il voto del pubblico ha decretato vincitore ’Omayma’ di Fabio Schiffiliti (Italia) nella sezione Cortitalia, ’SevapMitzvah’di Sabina Vajraca (Bosnia Erzegovina) per la sezione Movie, il francese ’The Black Promegranade’ di Ali Zare Ganatanowi per Animalab. Il premio Fedic va a ’La musica nel sangue’ di Alessandro Zaffanella. Sono stati assegnati anche dei premi alla carriera: all’attore Silvio Orlando e alla controfigura di Audrey Hepburn in ’Vacanze Romane’ Eliana Antonini, siciliana che vive da anni a Forlì. Il premio ‘Generazione G’ va alla giovane attrice Mila Damato.