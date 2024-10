Sedicicorto, si parte al San Luigi con ’Fango’

Parte domani la 21ª edizione di Sedicicorto Forlì International Film Festival: un’infornata di 155 film ed eventi collaterali che proseguirà in diverse location cittadine (Sala San Luigi e Fabbrica delle Candele le principali) fino al 13 ottobre. Si parte nella mattinata di domani con i cortissimi della sezione Animare, film di animazione per un pubblico di bambini e studenti.

L’apertura ufficiale del festival sarà affidata invece ai forlivesi Marco Cortesi e Mara Moschini che, alle 21,30 al San Luigi porteranno il reading ’Fango’, tratto dall’omonimo podcast che racconta l’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna nel maggio del 2023. Sabato 5 ottobre si entra nel vivo delle sezioni competitive con i corti internazionali e nazionali. Tutta da scoprire la sezione Movie (film di fiction e documentari internazionali) che si apre (ore 16, San Luigi) con un trittico di corti provenienti da Belgio, Russia e Svezia: Amour à mort, su una single in cerca di amore, Do it right, con al centro un gatto morto nell’inverno russo, Favours, storia di solitudine e abbandono in una stazione ferroviaria. Si prosegue domenica 6 ottobre con sguardi che arrivano dalla Francia: L’invulnerable, storia di un 17enne aspirante regista, Apnées, sulla nascita di un eco-quartiere; ma anche da Israele (Suisunday, agrodolce visione della vita), dal Kirghizistan (Burul, su una ragazza interessata al wrestling), dall’Iran con Abraham, storia di un adolescente transessuale, e dall’Irlanda (Room taken, al centro un senzatetto).

Per Cortitalia, la sezione competitiva dedicata a film italiani di ogni genere, sabato 5 ottobre (ore 17) si parte con i corti Cavolo di Alessandro Zaffanella e Sette minuti di Alessia Bottone, seguiti dal primo dei film della sezione fuori concorso Apollo Talking cure di Leo Canali, regista forlivese che ci fa entrare nel mondo della lingua dei segni. Con Cortinloco, spazio competitivo per autori emiliano-romagnoli, sempre sabato 5 ottobre primo assaggio con Chello’ncuollo di Olga Torrico (Bologna), Ronde Nocturne di Valentina Casadei (Ravenna) e In una goccia di Valeria Weerasinghe (Bologna). E ancora, a Sedicicorto da non perdere anche la sezione Animalab, dedicata al cortometraggio internazionale di animazione. Si comincia nella mattinata di sabato, dalle ore 10,30, Sala San Luigi e si replica, poi, domenica mattina.

Anche per questa edizione di Sedicorto saranno attribuiti diversi premi a personalità del mondo del cinema e della serialità. Si comincia sabato (ore 21, Sala San Luigi) con il Premio Caveja assegnato a Orfeo Orlando, per la sua carriera pluridecennale con registi tra cui Pupi Avati, Giorgio Diritti, Luciano Ligabue. A seguire, ospite di Sedicorto sarà la regista Laura Luchetti, regista di numerose opere per il cinema e la tv tra cui La bella estate e Nudes, che riceverà il Premio Woman in set. Il programma completo su: www.sedicicorto.it.