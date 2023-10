Sedicicorto, si parte: inaugurazione a tutto jazz

Il conto alla rovescia è terminato: la 20ª edizione di Sedicicorto prende il via già oggi (ore 21,15) con la sua serata inaugurale al Circolo Asioli, dove verrà presentato, in collaborazione con Area Sismica, il concerto ‘JazzinShort’. Protagonista il trombettista Tiziano Bianchi, artista di fama internazionale che ha collaborato con musicisti del calibro di Vinicio Capossela, Cesare Cremonini, Woods e tanti altri ancora.

La partenza vera e propria del festival sarà domani, dalle 9,30, giorno inaugurale di un weekend ricco di proposte cinematografiche: si spegneranno le luci in sala e, al San Luigi, cominceranno le proiezioni dei cortometraggi. Già dalla mattina, le porte del cinema si apriranno per i più piccoli, con i film della sezione ‘Animare’, cortometraggi di animazione provenienti da tutto il mondo e pensati per un target di piccoli cinefili in erba. Lo staff di Sedicicorto accoglierà gli spettatori con alcuni gadget appositamente pensati per loro. Nel pomeriggio, inizieranno anche le proiezioni del film in concorso nelle sezioni Movie (cortometraggi internazionali). Alle 16.30 ci sarà un rinnovato appuntamento con il Cinebook, sempre coordinato dalla scrittrice Gabriella Maldini, che quest’anno andrà ad approfondire il proficuo rapporto tra il cinema e il costume e la moda, con una particolare attenzione alla figura di Audrey Hepburn, madrina ideale di Sedicicorto20, a cui il festival dedicherà diversi omaggi nel corso di questa edizione. A seguire, i primi 4 cortometraggi della sezione Cortoinloco, dedicata a film prodotti o realizzati in Emilia-Romagna.

La serata di domani alla Sala San Luigi sarà dedicata ad un omaggio alle vittime della tragica alluvione che ha colpito la Romagna a maggio 2023, ferendo profondamente la città di Forlì. Gli attori Marco Cortesi e Mara Moschini saliranno sul palco per raccontare la loro indagine teatrale sull’esondazione con il loro spettacolo ‘Fango’.

Si continua, poi, domenica mattina con una nuova tranche di proiezioni per la sezione ‘Animare’, per proseguire nel pomeriggio con i corti di Animalab. Tra i titoli presentati nella giornata, i pluripremiati ’O Homem du Lixio’ della regista portoghese Laura Gonçalves e ’D’une peinture…à l’autre’ del maestro della cinematografia svizzera George Schwizgebel.

Dopo il secondo appuntamento pomeridiano con il Cinebook di Gabriella Maldini, torneranno alla Sala San Luigi i film della sezione Cortoinloco.

La sera di domenica le proiezioni saranno interamente dedicate ai film in concorso per la sezione Cortitalia, dedicata alle migliori produzioni nazionali e a due nuovi programmi internazionali per la sezione Movie.

La cerimonia finale di premiazione si svolgerà presso la sala San Luigi nella serata di sabato 14 ottobre.