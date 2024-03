Segavecchia, è arrivato il gran giorno della sfilata

Oggi a Forlimpopoli è festa, ma di quella grossa, quando si invitano amici e parenti anche da fuori: c’è la Segavecchia! E’ intrinseca nei forlimpopolesi da generazioni, anzi di più, da quando si festeggiava la fine dell’inverno e, bruciando un fantoccio o segandolo a metà, si diceva addio al freddo per propiziarsi una bella e feconda stagione di raccolti. Poi, l’arrivo del cristianesimo ha catechizzato anche la Segavecchia, che è diventata la vecchina incinta, che in tempo di Quaresima, non reggendo alla tentazione, trangugiò un salsicciotto e, per questo, venne condannata a morte, appunto, segata a metà. Dal suo grembo, poi, scaturivano dolci e giocattoli per tutti.

L’attesa è tutta per la sfilata pomeridiana, con partenza alle 15, del corteo di carri allegorici e gruppi mascherati a piedi.

Un corteo che accompagna il carro della Vecchia. Per chi volesse vedere in anteprima i carri, da questa mattina alle 9,30 saranno in mostra lungo via della Circonvallazione, la vecchia via Emilia che attraversava il paese. Anche la fiera con le bancarelle, gli stand gastronomici e il luna park saranno attivi per tutto il giorno. Tra un giro sulla piovra e uno sugli autoscontri, ci sarà poi la possibilità di ammirare le ‘sculture’ con mattoncini Lego dedicate alle favole nella sala studio dell’ex asilo Rosetti e le opere fumettistiche, ma in digitale, di Pixel, nella galleria d’arte ‘A Casa di Paola’ in via Costa 22. Per chi giunge in auto a Forlimpopoli è bene rammentare che tutto il centro storico è off limits: si possono seguire le indicazioni sul posto per raggiungere i parcheggi più vicini all’area della festa oppure percorrere la tangenziale se si deve andare a Cesena o Forlì. A precedere la sfilata dei carri, oggi alle 14,30, ci sarà l’esibizione degli sbandieratori e musici del Gruppo Storico Brunoro II della Pro loco di Forlimpopoli.

Oltre al carro della Vecchia che, come da consuetudine, apre il corteo in sfilata ci saranno: Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato allestito dal gruppo ‘J’ Amig ad Frampul’, ’Non siamo tutti qui’ dei Giovani Carristi pazzi, ’Scooby Doo’ dei Fan…carristi, seguono poi ’Biancaneve e i sette nani’ del gruppo Maranel, dello stesso gruppo anche il ’Re Leone’, da Vecchiazzano arriveranno invece ’La perla nera’ e ’Alice nel Paese delle Meraviglie’, della combriccola anche il carro ’Barbi e Barbe’. I carri e i gruppi mascherati faranno due sfilate, una di seguito all’altra, mentre quella serale è prevista per la prossima domenica, 10 marzo, quando ci sarà anche il taglio della Vecchia. L’ingresso alle porte è a offerta libera.

Matteo Bondi