Segavecchia, è festa grande (finalmente)

La pioggia non è prevista, la temperatura dovrebbe attestarsi sui 19 gradi: le condizioni ideali per lo svolgimento dell’atto finale della Segavecchia di Forlimpopoli. La tradizionale manifestazione di metà Quaresima era stata rinviata la scorsa domenica a causa dell’allerta arancione diramata dalla protezione civile, ma questa volta non dovrebbero esserci ostacoli. Come andrà a finire lo si sa: la Vecchia sarà segata a metà intorno alle 22 in piazza Garibaldi, subito ai piedi della rocca. Dal suo interno scaturiranno poi giocattoli e caramelle, prima dello spettacolo pirotecnico che conclude la manifestazione.

Forlimpopoli è pronta ad accogliere i tanti visitatori che solitamente assistono alla Segavecchia sin dalla mattina. Dalle 9 sarà possibile ammirare i carri allegorici, che compongono il corteo che accompagna la Vecchia, in via della Circonvallazione, dove faranno bella mostra di sé anche alcune Ferrari e auto d’epoca in uno spazio curato dalla Scuderia Ferrari Club Forlimpopoli. Sin dalla mattina, nelle piazze attorno alla rocca sarà anche attivo il luna park, oltre a bancarelle e stand gastronomici. All’interno della sala mostre ‘Mario Bertozzi’ è poi possibile ammirare la prima esposizione dell’artista artusiano, Millo, mentre nella galleria d’arte ‘A casa di Paola’ trova ancora dimora la mostra ‘Proverbi e non solo’ di Fabio Pixel Colinelli. Nel pomeriggio ad aprire il corteo dei carri e dei gruppi mascherati a piedi sarà, alle 14,30, la Banda Comunale di Civitella e Cusercoli diretta dal maestro Normando Maurizi. A seguire le due sfilate pomeridiane con ben otto carri allegorici e tre gruppi mascherati. Il programma serale inizia con l’estrazione della tombola organizzata dall’Avis: ore 20 in piazza Garibaldi. A seguire si terrà la sfilata notturna dei carri, il processo alla Vecchia e il conseguente taglio. La manifestazione è organizzata dall’Ente Folcloristico e Culturale Forlimpopolese in collaborazione con numerose realtà associative della città e il Comune stesso. La viabilità del centro cittadino sarà modificata sin dalle prime ore della mattina con indicazione sul posto delle deviazioni. Per chi non deve giungere a Forlimpopoli è consigliabile percorrere la tangenziale per potersi dirigere a Forlì, Cesena, ma anche a Meldola o Bertinoro.

Matteo Bondi