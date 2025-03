Segavecchia, è il momento del gran finale

Forlimpopoli si prepara a festeggiare la seconda e conclusiva domenica della Segavecchia, anche se si sta con il naso all’insù cercando di scrutare oltre le nuvole che hanno imperversato questa settimana. Per ora il programma è confermato, e domani sono previste le due sfilate pomeridiane dei carri allegorici e dei gruppi mascherati a piedi, così come il corso serale che precede il taglio della Vecchia e il successivo incendio della rocca con giochi di luce ed effetti pirotecnici.

La Segavecchia affonda le sue radici nella leggenda e ancor di più nella storia, un rito ancestrale di buon augurio per la ripresa della vita nei campi che nei secoli si è trasformato nel processo alla vecchia, rea di aver trasgredito alla regola quaresimale di astinenza dalle carni e, per questo, condannata a essere segata a metà. Sin dal mattino le bancarelle e gli stand, che animano la fiera, saranno presenti nell’area della manifestazione, così come le giostre del Luna Park che si espande nelle piazze che circondano la rocca.

Anche in occasione della Segavecchia 2025, torna ‘Una piega per l’Hospice’, giunta quest’anno all’ottava edizione, che si svolgerà dalle 9 alle 15 in piazza Garibaldi 26, all’interno del Palazzo del Torre dell’orologio, sala al primo piano. Grazie alla disponibilità di tanti parrucchieri che donano gratuitamente una giornata di lavoro, verrà offerta una messa in piega alle signore, a fronte di un contributo minimo di 20 euro, che sarà totalmente destinato alle attività dell’associazione ‘Amici dell’Hospice’, che promuove attività di assistenza e socializzazione rivolte agli ospiti degli Hospice del territorio e ai loro familiari.

L’evento, promosso dall’associazione stessa, è nato per iniziativa di Giovanna Conficoni, parrucchiera forlimpopolese, che, per ricordare un’amica e collega scomparsa prematuramente proprio all’Hospice, ha promosso tanti anni fa questa manifestazione, coinvolgendo tante altre professioniste del settore e mettendo a frutto la propria professionalità nel sostenere una struttura, quale l’Hospice, che dimostra una speciale attenzione al malato ed una vicinanza sincera ai familiari.