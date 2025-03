Segavecchia, il bis è un successo: "Ancora un grazie ai volontari"

Migliaia di persone si sono riversate a Forlimpopoli per assistere alle sfilate finali dell’edizione 2025 della Segavecchia. La bella giornata ha invogliato tante famiglie e giovani ad ammirare i carri allegorici che hanno accompagnato la Vecchia, sia nelle due sfilate pomeridiane, sia in quella molto suggestiva in notturna, seguita, come di consueto dall’incendio della rocca, tra luci, effetti pirotecnici e musica. Tanti i carri presenti, tanto che i cortei sono durati più del solito, per il divertimento dei piccoli, ma anche dei grandi, nei tentativi di accaparrarsi giochi e caramelle lanciati sulla folla.

Molto soddisfatta la sindaca, Milena Garavini. "Un’edizione che si chiude con tante persone in piazza, molte più di domenica scorsa. Un successo superiore ad ogni aspettativa, siamo felici di questo risultato. Tante persone sono venute per sentire, vivere, annusare l’atmosfera e il divertimento unico che si respira solo alla Segavecchia. Una formula tradizionale che si rinnova ogni anno, un mix di divertimento, la creatività dei carri, le attrazioni, la solidarietà. Tutto questo grazie alla nostra comunità, ai volontari, alle associazioni, agli ambulanti, ai giostrai, alle forze dell’ordine e al nostro Ente Folkloristico che, su mandato dell’amministrazione comunale, organizza ogni anno la manifestazione".

Provato da una settimana vissuta intensamente, anche il presidente dell’Ente, Mirco Campri, ha ringraziato i tantissimi volontari e i forlimpopolesi che hanno nel cuore la Segavecchia.

Matteo Bondi