Segavecchia, il presidente Campri lascia

Mirco Campri non è più il presidente dell’Ente Folkloristico Culturale Forlimpopolese, cioè l’associazione che organizza la Segavecchia. Le dimissioni, per motivi strettamente personali, sono arrivate lo scorso 15 settembre. I soci ora dovranno riunirsi per decidere come proseguire, anche perché l’organizzazione della prossima edizione della secolare manifestazione, che si svolge tradizionalmente nella settimana di metà quaresima, è già avviata. L’Ente organizza anche il mercatino degli hobbisti ogni prima domenica del mese e, da alcuni anni, è l’associazione capofila che coordina e gestisce la parte burocratica del calendario degli eventi natalizi. Dell’Ente fanno parte anche i carristi, che proprio in questo periodo iniziano la preparazione dei carri allegorici per accompagnare la Vecchia nelle due sfilate domenicali.

Le origini della Segavecchia si perdono nel tempo, figlia dei riti propiziatori nei campi per accogliere l’arrivo della bella stagione e abbandonare il grigiore invernale, nel Medioevo venne codificata nell’attuale forma: una donna incinta che, durante il periodo quaresimale, aveva ceduto alla tentazione di mangiarsi un salsicciotto e, per questo, venne condannata a morire segata a metà. Boia, lettura della sentenza e taglio, si svolgono tutti gli anni nel rito finale della festa, con conseguente lancio di caramelle e giocattoli dal fantoccio. Sotto la presidenza di Campri la manifestazione aveva subito una battute d’arresto dovuta alla pandemia Covid e, precedentemente, era stata fermata per un anno per ottemperare al meglio alle norme sulla sicurezza divenute ancor più stringenti. Una situazione da cui ci si era risollevati, con anche progetti rivolti alle scuole.

Matteo Bondi