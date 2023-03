Segavecchia: record con qualche polemica

Un fine settimana da tutto esaurito alla Segavecchia di Forlimpopoli. "E’ un’enorme soddisfazione essere partiti così alla grande – dichiara Mirco Campri, presidente dell’Ente Folkloristico e Culturale Forlimpopolese –. Da anni non si assisteva a un avvio di Segavecchia tanto partecipato, con una grande varietà di pubblico, tantissimi ragazzi il sabato al luna park, tantissime famiglie, ma non solo la domenica per la sfilata. Questa è la dimostrazione di quanto grande sia l’affetto e di come sia radicata la tradizione della Segavecchia. Tutto ciò, per chi organizza la Segavecchia, è la soddisfazione più grande". Anche il bel tempo ha voluto salutare il ritorno alla normalità della Segavecchia, dopo tre anni di sospensione o versioni ridotte.

"L’aspetto che mi preme sottolineare maggiormente è quello legato al volontariato – prosegue Campri –. La Segavecchia vince nonostante mille difficoltà burocratiche e innumerevoli adempimenti che sotto certi aspetti la opprimono. Vince perché ci sono circa 150 persone che vi gravitano attorno e che, a vari livelli, si preoccupano che tutto funzioni nel migliore dei modi. 150 persone che, ogni anno, prestano la loro opera e il loro tempo libero con spirito di servizio e di gratuità. Così già dal primo weekend sono state presenti tutte le associazioni attive del panorama forlimpopolese, pronte a dare il proprio insostituibile contributo". Grande soddisfazione e un ringraziamento a chi organizza anche da parte dell’amministrazione comunale per voce della sindaca, Milena Garavini. "Siamo molto felici di come sia partita questa edizione, così importante, della Segavecchia – afferma la prima cittadina –. Organizzata in maniera impeccabile grazie all’aiuto di tutte le associazioni della città, ognuna per la propria parte. E’ stato un piacere vedere come le piazze fossero piene di famiglie".

Qualche mugugno si è levato via social sullo spegnimento della musica del luna park ogni sera alle 22. "Si tratta di una prescrizione voluta da Arpae – spiega la sindaca –, contenuta nell’autorizzazione allo svolgimento del luna park. Sia l’anno scorso che quest’anno sono arrivate ad Arpae varie segnalazioni da parte di cittadini che lamentavano il volume troppo alto di alcune attrazioni. I giostrai sono molto attenti e hanno rispettato la prescrizione chiudendo la musica, ma non il divertimento: le giostre continuano a ‘girare’ anche dopo le 22".

Matteo Bondi