Segavecchia: torna da domani la festa più attesa

Forlimpopoli si prepara a festeggiare la sua manifestazione più attesa: la Segavecchia, in programma dal 22 al 30 marzo. L’evento, che affonda le sue radici nella storia e nella leggenda, rappresenta un momento di grande gioia e condivisione per residenti e visitatori. Nove giorni di festa trasformeranno la città romagnola in un palcoscenico vivace e colorato, dove l’aria di primavera si mescola alla voglia di stare insieme e al senso di appartenenza a una comunità. La Segavecchia ha origini medievali e si celebra tradizionalmente a metà Quaresima. La leggenda narra di una vecchia condannata per aver trasgredito le regole del digiuno quaresimale; da quel momento, il rito del taglio della Vecchia simboleggia la cacciata dei mali e l’arrivo della bella stagione. Mirko Campri, presidente dell’Ente Folkloristico e Culturale Forlimpopolese, invita tutti a partecipare: "La Segavecchia non è solo una festa, ma un momento di riscoperta delle nostre radici autentiche. Quest’anno vogliamo offrire un’esperienza ancora più coinvolgente con nuove proposte e iniziative che parlano di tradizione e innovazione". La riuscita della Segavecchia è frutto della collaborazione tra enti, associazioni e cittadini. Uno speciale ringraziamento va ai volontari che lavorano costantemente per garantire sicurezza e accoglienza durante l’evento.

Il programma della Segavecchia 2025 è ricco di eventi per tutte le età. Si parte con il Luna Park, mercatini artigianali, sfilate di carri allegorici e gruppi mascherati provenienti da tutta la Romagna. Non mancheranno concerti dal vivo, spettacoli teatrali, laboratori per bambini e mostre. Gli stand gastronomici offriranno le eccellenze della cucina romagnola: dai cappelletti alle piadine farcite fino ai dolci tipici del territorio. Il gran finale sarà caratterizzato dal suggestivo taglio della Vecchia, seguito dall’incendio pirotecnico della Rocca di Forlimpopoli. Questo spettacolo trasformerà il cuore antico della città in un caleidoscopio di luci e colori, salutando simbolicamente l’inverno e accogliendo la rinascita primaverile. Il programma ufficiale prevede aperture quotidiane con eventi speciali come mostre motociclistiche, laboratori creativi per bambini, concerti serali e animazioni in piazza. Ogni giorno sarà dedicato ad una diversa attività che coinvolgerà famiglie, giovani e anziani in un’atmosfera festosa. Per scoprire tutti gli appuntamenti in calendario è possibile visitare il sito ufficiale www.segavecchia.it. Per ulteriori informazioni: segavecchia@segavecchia.it o 339 2380285.

Matteo Bondi