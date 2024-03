Segavecchia, tutto pronto per fare festa

Svelato il programma della Segavecchia di Forlimpopoli che, da domani e fino a domenica 9 marzo, imperverserà nella cittadina romagnola. Si parte con il luna park che accenderà le proprie luci e musiche domani alle 14. Mentre alle 14,30 al parco urbano Luciano Lama si svolgerà la 32ª edizione della Festa dell’albero, con la piantumazione di una nuova pianta per ogni bambino nato nel 2023. Alle 22 chiude la giornata il concerto live de ‘I Santini’ nel Killerfestival al circolo ‘I bevitori longevi’.

I carri allegorici che sfileranno nelle due domeniche di festa saranno esposti in anteprima lungo via Circonvallazione a partire dalle ore 9 di domenica. La sala del primo piano del palazzo della torre dell’orologio ospiterà, dalle 9 alle 17, ‘Una messa in piega per l’hospice’: un gruppo di parrucchieri offrirà gratuitamente la propria opera per una messa in piega a tutte le signore che lo desiderano. Il corteo prenderà il via alle 14,30 con l’esibizione del Gruppo Storico della Pro loco di Forlimpopoli che precede il corso dei carri allegorici e dei gruppi a piedi mascherati.

Il programma degli eventi continua venerdì 8 marzo al teatro Verdi con una serata dedicata a Marco Simoncelli. Paolo Beltramo introdurrà ‘La regola di Marco’, il docufilm che racconta la vita di Marco attraverso le sue parole e quelle di chi l’ha accompagnato nel suo viaggio. Alle 22 Killerfestival ai ‘Bevitori longevi’ con Dj Matteo Nunziadini e Dj Penzo. Il festival si concluderà poi sabato, sempre alle ore 22, con Dj Hangover. Sempre sabato 9 è previsto un laboratorio, ore 15, per bambini alla Mattoncinoteca con costruzione di mostri in prossimità del Dantedì.

La Segavecchia si chiude poi domenica 10 con la sfilata pomeridiana dei carri preceduta dalla Banda Comunale di Civitella e Cusercoli diretta dal maestro Normando Maurizi. Alle 20 si terrà l’estrazione della tombola organizzata da Avis, poi il corso notturno dei carri e l’incendio della rocca con coreografie pirotecniche e musicali.

Nei due fine settimana della manifestazione verrà allestita la mostra ‘Mondo d’incanto’ all’ex asilo Rosetti. Esposizione di personaggi, oggetti e ambientazioni ispirati ai grandi film di animazione, progettati e costruiti dai volontari della Mattoncinoteca4All. Esporrà le sue opere a tema cartoni animati anche FabioX. Vi sarà anche un punto temporaneo in cui i bambini potranno giocare liberamente con i mattoncini per ideare e realizzare il loro ‘mondo d’incanto’.