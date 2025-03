Segavecchia, un successo. Giovani e famiglie in festa. Timori per il blackout

"Una partenza con il botto", così la definisce il presidente dell’Ente Folkloristico Forlimpopolese, Mirco Campri, che ha visto svolgersi ieri la prima domenica di sfilata dei carri e gruppi a piedi della Segavecchia con migliaia di persone. Ottima quindi la partecipazione del pubblico, composto in prevalenza da famiglie e e giovani, in una giornata di sole primaverile che ha agevolato l’arrivo nella città artusiana che ogni metà Quaresima si ritrova per festeggiare la sua amata Vecchia.

"Voglio ringraziare tutte le associazioni che hanno collaborato per l’organizzazione di questa manifestazione – continua il presidente –, in particolare la Protezione Civile che si è fatta carico del coordinamento di tutto il servizio sicurezza". Il Luna Park è stato attivo per tutta la giornata, mentre nel pomeriggio hanno sfilato i carri allegorici e i gruppi mascherati a piedi tra due ali di folla festante. "Vorrei ringraziare di cuore i forlimpopolesi per la loro partecipazione e per l’attaccamento che ogni anno dimostrano per la Segavecchia – ha sottolineato Campri –, questo ci permette di organizzare questo momento così importante e ci ripaga anche per tutta la lunga parte burocratica che ogni anno aumenta per poter svolgere uno spettacolo così grande".

L’appuntamento ora è per la prossima domenica con le due sfilate pomeridiane e quella notturna che precede il processo e il taglio della Vecchia. Durante tutta la settimana sarà attivo il luna park. All’ora di pranzo di ieri un blackout che ha coinvolto una parte della città e la frazione di Sant’Andrea a Forlì (dove il problema si è protratto fino a sera) aveva fatto temere anche per il regolare svolgimento della manifestazione. In città nel giro di poco tempo la situazione si è risolta, ma alcune zone sono rimaste al buio per ore.

Matteo Bondi