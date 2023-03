Segavecchia: "Una delle migliori Pensiamo già all’edizione 2024"

di Matteo Bondi

Sono ben 20.000 le persone che lo scorso fine settimana hanno visitato la Segavecchia di Forlimpopoli. Adulti, ragazzi e bambini sono accorsi da ogni parte della Romagna per salutare il ritorno alla normalità della festa più bella e attesa di metà Quaresima e per godersi l’atmosfera magica che ha percorso per nove giorni le vie e le piazze del centro storico della cittadina romagnola. Domenica il gran finale con il taglio della Vecchia, un rito anticipato rispetto al programma per l’imminente pioggia, ma che non ha scalfito la voglia di esserci di tante persone presenti in piazza.

"Un’edizione davvero strepitosa – afferma Mirco Campri, presidente dell’Ente Folkloristico e Culturale Forlimpopolese –. In termini di partecipazione è stata una delle migliori degli ultimi sette o otto anni. Nonostante numerosi imprevisti che abbiamo brillantemente risolto, è stato un grandissimo successo. Un successo che ha le sue radici nell’affetto e nella vicinanza di tutti quelli che amano Forlimpopoli e la Segavecchia". A conclusione della manifestazione sono d’obbligo i ringraziamenti "che vanno a tutti i volontari che hanno reso possibile la festa e a tutte le associazioni che hanno portato il loro piccolo pezzo perché la festa potesse arrivare a questo livello – continua Campri –. Un ringraziamento particolare va poi ai carristi che hanno animato un corso mascherato. Non ultimo un grandissimo ringraziamento va a tutte le persone che hanno collaborato a stretto contatto con me e con l’Ente Folkloristico e Culturale. Mi riferisco principalmente alla Protezione Civile di Forlimpopoli e all’Ufficio Attività Economiche del Comune i cui componenti, oltre alla grandissima professionalità dimostrata in ogni frangente, si sono messi a completa disposizione con cuore e passione e oggi più che mai sono questi gli aspetti che fanno la differenza. Tantissima soddisfazione c’è stata inoltre nel vedere la grande collaborazione instaurata col presidio di Polizia locale di Forlimpopoli-Bertinoro che ci ha dato la possibilità di avere perfetta copertura e garanzia di ordine come non si vedeva da tempo".

"Infine – conclude – un ultimo enorme ringraziamento va ai giostrai che hanno ben compreso il valore della Segavecchia e che hanno collaborato nel rispetto di tutte le nuove norme di sicurezza che sono state introdotte. A tutti loro, insieme all’Amministrazione e ai nostri concittadini, va il merito di avere fatto grande quest’anno la manifestazione e di aver fatto in modo che la tradizione della Segavecchia continui a crescere e a consolidarsi". In conclusione, un ricordo a Marco Comandini, vice presidente dell’ente scomparso nel 2021: "Se fosse ancora in vita sarebbe qui con noi a gioire e a progettare già da domani la nuova edizione della Segavecchia 2024".