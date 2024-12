Seggio, riattivata la frana: "Intervenire a monte"

Ancora una frana sulla strada comunale di Seggio (Civitella) e ancora una volta sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena e Civitella. Il fronte di frana stava infatti interessando la strada con il rischio concreto di lasciare isolato la frazione. Il Gruppo operativo speciale movimento terra (Gos Mmt) alle 17 di sabato scorso ha risolto però la situazione. Nessun danno alle persone e alle cose. Sul posto presenti anche i Carabinieri per gli adempimenti di competenza. "Siamo alle solite – commenta il sindaco Claudio Milandri –, la situazione su questa strada comunale è veramente seria e al rischio per persone e cose si aggiungono i rimpalli della burocrazia. Io sono anche un funzionario pubblico e quindi non faccio critiche qualunquistiche, ma a ragion veduta. La situazione non è semplice, perché se è vero che per la viabilità di questa strada martoriata sono a disposizione circa 400mila euro e la gara d’appalto è in corso, i lavori inizieranno solo in primavera. Aggiungo che dai tecnici della Sogesid che operano per la struttura commissariale e che stanno completando i carotaggi sulle strade comunali, emerge che ne serviranno molti altri. Soprattutto questa frana si ripete da mesi in quanto se non si risolve la raccolta delle acque della scarpata a monte e gestita da alcuni privati, saremo sempre costretti a far intervenire il Prefetto e quindi la catena della Protezione Civile".

I Vigili del Fuoco erano intervenuti solo una settimana fa a liberare la strada, ma i terreni che insistono e franano sulla strada in località Fontanelle appartengono a tre proprietari, tra i quali la famiglia Severi, ragion per cui l’area è sottoposta, dopo l’efferato delitto, a sequestro e per legge non si potrebbe nemmeno intervenire. "Oggi i funzionari della Prefettura – aggiunge Milandri – effettueranno un sopralluogo e si deciderà il da farsi perché se non interveniamo a monte regolando le acque, tutto il resto risulterebbe inutile. Inoltre la frana si è mossa con le piogge dello scorso settembre e noi non abbiamo risorse come Comune per intervenire con la somma urgenza".

"Voglio nuovamente ringraziare i Vigili del Fuoco che sono non a caso cittadini onorari di Civitella – conclude l’assessora Lisa Paganelli, residente a Seggio – per la tempestività e la professionalità con cui sono intervenuti dopo l’alluvione del maggio 2023 e in occasione degli altri eventi che hanno semidistrutto gran parte della nostra rete viaria comunale".

Oscar Bandini