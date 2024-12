"Segnale di difficoltà della maggioranza"

Sullo strappo di Elisa Bonavita, che si è dimessa da assessora "per non convergenza di vedute" dopo neanche sei mesi dall’incarico, arrivano le considerazioni dell’opposizione ‘La nostra città’ che in un comunicato sottolinea come la nomina di Bonavita fosse "stata fortemente voluta dalla sindaca e caldeggiata dal Pd locale" e, quindi, queste dimissioni siano "un segnale di difficoltà dell’attuale maggioranza". Al momento della composizione della giunta, il vicesindaco, Enrico Monti, sempre in quota Pd, era già stato ‘precettato’ per il posto al momento del patto pre elettorale interno al partito per evitare le primarie; Elisa Bonavita, invece, venne nominata personalmente dalla sindaca, Milena Garavini.

"Non ci risulta che nella lunga storia democratica di Forlimpopoli – attaccano i componenti dell’opposizione – un assessore si dimettesse dopo appena 6 mesi". Bonavita aveva in carico le deleghe di politiche sociali, inclusione e salute, personale e riorganizzazione amministrativa, politiche per la parità di genere. "Per quanto i motivi di queste dimissioni non siano troppo dettagliati – continua il comunicato –, si manifestano incompatibilità di vedute e sicuramente difficoltà di rapporti umani con una sindaca notoriamente accentratrice e poco disponibile al dialogo con i propri collaboratori. In questi termini si spiega l’abbandono dell’assessore ai servizi sociali che dimostra d’essere persona libera e non certo supina agli schemi di palazzo". Si ricorda poi come, in questi anni, "si sia assistito alla partenza verso altri lidi di numerosi dipendenti comunali".

Il bersaglio si sposta poi sul Pd forlimpopolese "che come sempre assume posizioni pilatesche", ma soprattutto l’accaduto è "una sconfitta personale e politica del sindaco, Milena Garavini". Infine arrivano le considerazioni su come "l’assessorato Bonavita, per espressione sua e della maggioranza, doveva rappresentare un segnale di discontinuità con la Giunta precedente e, infatti, la discontinuità c’è stata: con le dimissioni".

L’opposizione ritiene "che questa amministrazione non sia in grado di affrontare proficuamente le numerose sfide che la città di Forlimpopoli deve affrontare, a cominciare dal bilancio di previsione per il 2025 che sarà discusso nel prossimo consiglio comunale".

Matteo Bondi