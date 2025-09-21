"Segretario comunale condiviso, visione miope del Pd forlivese"

Con voto unanime del consiglio comunale di Forlì, si è prestato ‘parte’ del segretario generale del Comune, Luca Uguccioni, al Comune di Bertinoro, su richiesta del sindaco del balcone di Romagna. La misura del prestito è quella del 20% che, ha tenuto a sottolineare lo stesso segretario e anche il sindaco, non va a sottrarsi all’impegno verso Forlì, ma a sommarsi a questo: un aumento quindi di lavoro, non una suddivisione di ore. Plaude alla notizia il gruppo consiliare di opposizione di Bertinoro ‘Voltare Pagina’ esprimendo "sincera gratitudine al Comune di Forlì per la disponibilità dimostrata. Un gesto di collaborazione istituzionale che merita il nostro più sentito ringraziamento e che testimonia la serietà dell’amministrazione forlivese". Nella stessa nota si esprime "disapprovazione per l’atteggiamento del Pd forlivese, che si è inspiegabilmente opposto alla richiesta del nostro Comune. Un comportamento che evidenzia una visione miope e campanilistica, del tutto inadeguata alle necessità di collaborazione tra enti locali limitrofi".

In consiglio comunale il Pd ha votato favorevolmente, mentre, durante la discussione che ha preceduto il voto, alcuni consiglieri si sono detti preoccupati per "i tanti incarichi che ricadono sul segretario".

Nel merito è intervenuto anche il consigliere comunale forlivese Massimiliano Pompignoli (FdI), che parla di "ritrosia dei gruppi di minoranza, Pd in testa, rispetto alla richiesta avanzata da Bertinoro". Sottolineando come i consiglieri Dem abbiano "manifestato forti perplessità, messo in discussione le capacità organizzative del segretario Uguccioni e chiesto addirittura la sospensione del Consiglio Comunale". La richiesta è avvenuta prima della discussione del punto in questione.