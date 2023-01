Segreti e sorrisi, i baristi scalano così la classifica

di Martina Mastellone Anche quest’edizione del ‘Miglior barista’ si avvia verso il rush finale: mancano infatti poche settimane alla conclusione dell’iniziativa organizzata dal Carlino insieme agli sponsor Confcommercio, Fipe ed Estados Cafè per eleggere il miglior barista di Forlì e del comprensorio. A dare vitalità all’iniziativa non sono solo coloro che ricoprono le primissime posizioni della graduatoria, ma i tanti che, pur più indietro, hanno comunque centinaia di voti e un forte sostegno dai loro affezionati clienti. Per esempio Alessandra Conti, proprietaria del Chorus Art Caffè di Bertinoro: arrivata l’anno scorso 19ª, attualmente è quinta. "Faccio questo lavoro dal 2001, vent’anni sono tanti e mi fa molto piacere sapere che le persone apprezzano il servizio che faccio – racconta –, dà tante soddisfazioni ma costa anche tanti sacrifici". Del suo lavoro Alessandra, con un’esperienza da insegnante alle spalle, apprezza in particolar modo la possibilità di creare dinamiche sempre diverse: "Il Chorus Art Caffè è un posto dove ci si rilassa, con angoli molto diversi tra loro – continua la proprietaria del bar –. Spero sempre che ognuno trovi il suo angolo dove consumare ma soprattutto potersi rilassare e staccare". A seguire, nella classifica provvisoria c’è Benedetta Catani: la 47enne forlivese a...