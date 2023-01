Segue la collettiva ’Essere Umane’

Civilization è stata la settima grande mostra fotografica che viene esposta, prodotta o co-prodotta ai Musei di San Domenico. In precedenza era stata la volta di un’altra collettiva, ‘Essere Umane’. Le prime cinque esposizioni invece erano state tutte monografiche, con le foto di Steve Mc Curry, il primo ad aver aperto questo percorso con Icons and Women – in assoluto la più vista con un record di oltre 75 mila visitatori – che poi è tornato con la mostra inedita Cibo (ideata espressamente per Forlì), quindi altri famosi artisti dell’immagine come l’americano Elliott Erwitt, il brasiliano Sebastiao Salgado e il siciliano Ferdinando Scianna.