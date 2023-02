"Sei quella freccia che mi ha trafitto il cuore"

A Fabio, compagno di vita, la tua presenza ogni giorno in tanti piccoli gesti ed attenzioni è per me una linfa vitale;in questo periodo di importanti cambiamenti lo considero un gesto d’amore vero che racchiudo nel mio cuore: nella tua riservatezza tu sei speciale. Manu

**

A te Lucia anche se lontana sei sempre nei miei pensieri e nel mio cuore. Ti voglio tanto bene e ti amo. Gianluca

***

Da Virginia a Fabrizio

A fianco a te da 22 anni, oggi e Per Sempre. Ti Amo ancora come il primo giorno. Buon San Valentino Amore Mio

***

Janessa questo è il tuo primo San Valentino in Italia e finalmente possiamo festeggiarlo insieme... Ti Amo!

Fabrizio

***

San Valentino è una foto di una mamma e un bambino scattata da papino! Ma è anche… Una famiglia spumeggiante, a tratti raggiante! Un trio esplosivo ma non radiattivo! Ale, Enea, Tommy insieme forever

***

Un bicchiere di vino corposo, da assaporare con lentezza, un piatto da gustare ascoltando ogni nota, una brezza appena percepibile, avvolgente. Un orizzonte, lo stesso, verso il nostro domani. Albana e Sangiovese

***

Fabio, io e Lola grazie a te abbiamo imparato cosa significa la parola Famiglia: l’amore è, nel suo nucleo più essenziale, Libertà. Ti ringrazio, perché ogni giorno mi rendi libera di essere me stessa. Ti dono il mio amore perché credimi, te lo meriti tutto. Con amore, tua Sara, tua Lola

***

Da Gessica a Giuseppe

Tu lo sai cosa sei per me? No? Allora te lo dico io. Sei la mia persona, sei quella freccia che mi ha trafitto il cuore per rimanerci per sempre. Sei il mio buongiorno e la mia buonanotte. Sei il mio amore dal primo giorno che ti ho visto, il mio primo amore, la mia prima volta, la mia prima sensazione di farfalle nello stomaco. Te lo affermo a voce alta con tono deciso e pacato. Con la più intima convinzione. Con nessuna probabilità che io possa ripensarci: ti amo amore mio.