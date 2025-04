Selfie e autoritratti immaginari: mostre collaterali al San Domenico

Aprono i battenti a Forlimpopoli due esposizioni collaterali alla mostra ‘Il Ritratto dell’Artista’ attualmente al San Domenico di Forlì. Domani alle 17 alla Galleria d’arte ‘A Casa di Paola’ sarà presentato ‘Il selfie in un gioiello’, risultato di un progetto artistico che ha coinvolto 14 alunni della classe 4ªD Design-Oreficeria del Liceo Artistico di Reggio Emilia diretti da Daniele Tamburro. L’esperienza ha portato alla produzione di materiali preparatori alla realizzazione di gioielli ispirati ai volti dei singoli giovani artisti. A fare da cornice alla mostra, curata da Paola Gatti e Daniele Tamburro, saranno esposti autoritratti di Mario Bertozzi, Roberto Casadio e Vito Matera, recentemente scomparsi e, in modi diversi legati, a Forlimpopoli: Bertozzi ha dato lustro alla città natale con la propria arte, Casadio ha più volte presentato le sue opere alla galleria ‘A Casa di Paola’, mentre di Matera si segnala un omaggio reso alla figura di Pellegrino Artusi. Alle ore 18, appuntamento alla Sala Mostre ‘Mario Bertozzi’ della Rocca per l’apertura ufficiale di ‘Io mi vedo così. Autoritratti immaginari d’artista’. Ben 27 sono le opere esposte di autori attivi in ambito romagnolo. Si tratta di pitture e sculture pensate e realizzate dai singoli autori al di fuori del tradizionale sdoppiamento dell’artista nel ruolo di modello. "Con il proprio talento e con la propria maestria – scrive Orlando Piraccini, curatore della mostra assieme a Paola Gatti – ogni autore ha rappresentato sé stesso non come appare dal vero o riflesso dallo specchio, ma come lui stesso si vede o come s’immagina, raffigurato in una immagine scaturita dal proprio mondo interiore". Nella rassegna figurano noti artisti di lungo corso accanto ad esponenti delle più giovani generazioni. Periodo di apertura: dal 12 al 25 aprile. Orari di visita: A Casa di Paola, martedì e giovedì 10-12, mercoledì e venerdì 17-19, sabato e domenica 10-12 e 17-19 (chiuso lunedì e festività pasquali); Sala Mostre su richiesta (339.6597530).

Matteo Bondi