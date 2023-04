"Seminiamo benessere" Evento a Corte San Ruffillo

Nel primo weekend di maggio, sabato 6 e domenica 7, Corte San Ruffillo di Dovadola ospiterà un evento molto importante e innovativo, all’insegna di natura e benessere, un segnale di ripresa dopo tre anni di pandemia, dal titolo ‘SEMI PIACI- idee verdi in fermento’. Come ha spiegato Sara Vespignani, titolare di Corte San Ruffillo, "l’evento ospiterà una mostra mercato ad ingresso libero, con laboratori per grandi e piccoli, live show, conferenze e workshop". Durante la due giorni, interverranno decine di esperti di arte, gastronomia, artigianato, esperienze per esaltare la natura e per riflettere sul benessere sia del singolo sia dell’ambiente, cercando nuove ispirazioni per un domani più sostenibile.

Aggiunge la padrona di casa, organizzatrice dell’evento, insieme a Bosco Forlì e Forno Cappelletti di Dovadola, col patrocinio del Comune di Dovadola: "Per due giorni si incontreranno nel verde del nostro agriresort realtà locali di produttori, artigiani e artisti. Tanti saranno gli espositori che potranno raccontare la propria storia e quella di fiori, piante, gioielli, ceramica, tessuti dipinti a mano ed eccellenze gastronomiche". Aggiunge Vespignani, che ieri ha presentato diversi ospiti e protagonisti della manifestazione che vuole ‘seminare futuro e speranza’: "Saranno tanti anche gli eventi, dalle conferenze sul paesaggio alle lezioni di yoga, alle esperienze emozionali con la musica dal vivo, fino al volo delle farfalle e ai live show". Qualche esempio? La naturopata Annalisa Calandrini proporrà col libro ‘Re.life’ il nuovo metodo per rigenerare corpo e mente in 21 giorni. La docente dell’università popolare Monica Alzini terrà un workshop esperienziale sul contatto con il proprio ‘daimon’, attraverso il metodo ‘Animal deep colour’ (profondità del colore degli animali). La neuropata e pianista Daniela Ronconi chiuderà la 48 ore di full immersione nel verde di San Ruffillo con un concerto musicale, mentre i partecipanti gusteranno un frizzante apericena.

Nella suggestiva location di San Ruffillo (pieve fra le più antiche di Romagna) si potranno assaggiare anche i prodotti della Corte, sposati al pane del noto Forno Cappelletti di Dovadola e ai vini dell’azienda, il tutto sotto la supervisione degli chef della casa (info e prenotazioni: www.cortesanruffillo.it, 0543.934674 e [email protected]; Simone Bambi, referente del progetto). Per Massimo Falciani, vicesindaco e assessore alla cultura e turismo di Dovadola, e Massimo Paolini, assessore all’ambiente e alle attività produttive di Castrocaro Terme e Terra del Sole, "si tratta di un progetto di qualità che unisce tante realtà e deve unire anche i comuni della vallata del Montone per essere più incisivi sul turismo del futuro".

Quinto Cappelli