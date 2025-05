Sempre meno lontani ’Dialogo tra vicini’:: "Così la vita migliora"

Torna stamattina dalle 10 la ’Festa del dialogo tra vicini’, pensata per costruire e valorizzare i rapporti di vicinato, con momenti di incontro e convivialità tra le persone.

Due i punti allestiti in città: uno a Vecchiazzano in via Carmen Silvestroni, 29, l’altro a San Martino in Strada in via Placucci, 36/a. In caso di maltempo l’evento si svolgerà alla Casa della legalità in viale dell’Appennino 282. ’Super Partes’ è l’associazione di volontariato civile per la gestione pacifica dei conflitti che organizza la festa e che da anni si impegna per costruire legami di solidarietà.

"Il nostro obiettivo finale è quello di aiutare le parti – afferma il presidente Flavio Amadori –, attraverso la facilitazione di un mediatore formato, a ricostruire la relazione compromessa per una migliore qualità della vita. È un procedimento efficace di gestione dei conflitti, rapido, riservato, volontario e non oneroso e assolutamente riservato e siamo disponibili ad ascoltare le diverse situazioni e, nel caso, a contattare l’altra parte coinvolta nel conflitto".

Dispute con familiari, amici, vicini di casa, istituzioni, colleghi di lavoro o di studio in cui vengono definite le modalità di incontro e di dialogo, con l’obiettivo di identificare le possibili soluzioni al problema emerso e arrivare insieme ad un accordo soddisfacente per entrambe le parti.

"Questa festa si svolge in Italia dal 2004 – spiega Mario Julini, direttore del centro ’La casa dei cittadini’ – e nasce per combattere l’isolamento, riscoprendo il valore della prossimità e del dialogo". Nei due luoghi di incontro sarà presente un volontario e un tavolo di accoglienza con cibi e bevande da condividere, anche per facilitare la conoscenza tra i presenti. "Siamo alla ricerca di volontari per l’associazione – precisa Flavio Amadori – e chi fosse interessato può contattarci: cellulare 3463382556; e-mail: super.partes@libero.it.

Gianni Bonali