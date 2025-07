Sempre più Ricicloni. Comuni forlivesi super:: "Siamo un’eccellenza"

Sono vari i comuni del forlivese citati nel rapporto di Legambiente ‘Comuni Ricicloni’ che mette in luce e riconosce l’impegno delle amministrazioni comunali italiane nella raccolta differenziata e nella gestione sostenibile dei rifiuti.

Le graduatorie sono stilate in base alla più bassa quantità di rifiuti avviati a smaltimento. Tra i comuni Rifiuti Free (ossia, quelli che contengono la produzione pro capite di rifiuti al di sotto dei 75 kg per abitante annui) del bacino forlivese sotto i 5mila abitanti, si conferma Civitella di Romagna con 56,2 kg prodotti, piazzandosi al secondo posto a livello regionale; in classifica anche Galeata (65,8 kg) che conquista il quinto posto. Al 7° e 8° posto si piazzano rispettivamente Tredozio (71.8 kg) e Dovadola (72.2 kg). Mentre nella categoria delle località con abitanti tra 5 mila-15 mila, si sono distinti Predappio, che si piazza al secondo posto della classifica regionale con 63,1 kg, Forlimpopoli al quinto posto (67,8 kg), Castrocaro Terme e Terra del Sole al 14° posto (75 kg).

La presentazione dei dati e la premiazione si sono svolte ieri mattina a Roma, all’Ecoforum nazionale dell’economia circolare, a cui ha preso parte anche Simona Buda, presidente Alea Ambiente, società per la gestione dei rifiuti di 13 comuni del forlivese. "Desidero esprimere la nostra gratitudine a tutti i cittadini e agli amministratori che quotidianamente collaborano con impegno, adottando comportamenti responsabili nella separazione dei rifiuti e rispettando le regole della raccolta porta a porta con tariffa puntuale – ha sottolineato Buda –. A livello nazionale, Alea Ambiente è riconosciuta come un’eccellenza ed esempio a cui fare riferimento nel settore. Ciò ci impone una responsabilità ancora maggiore: continuare a innovare, migliorare e rafforzare il nostro ruolo come modello virtuoso di gestione ambientale. Dobbiamo essere fieri degli obiettivi raggiunti, sia come amministratori che come cittadini, ma anche pronti a guardare avanti con entusiasmo e determinazione, affinché la nostra società possa rappresentare sempre di più un esempio da seguire a livello nazionale".

Matteo Bondi