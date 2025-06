Sentieri agrourbani, ecco l’Atlante illustrato

Tutto è pronto a Modigliana per ospitare le tantissime persone che vorranno partecipare alla IV edizione del ‘Festival Sentieri Agrourbani - l’anno del Tesoro 7-8 giugno 2025’, moltissime già prenotate, non soltanto grazie alle escursioni guidate in collaborazione con Trail Romagna ma anche attraverso l’Atlante narrativo del Monte del Tesoro che potrà essere utilizzato per avventurarsi lungo il sentiero CAI 570 e scoprirne le legende, le curiosità, emozioni e ricordi che lo popolano.

Infatti nella prima delle due giornate del Festival, domani, oltre alle due escursioni presso gli agriturismi del territorio (Re Piano e Ceriano) alle 20,30 nell’ex Pesa di Modigliana (oggi ufficio Cai), verrà presentato in anteprima proprio l’Atlante narrativo del Monte del Tesoro. "Non una semplice guida – spiegano gli organizzatori – ma un’opera corale, testimonianza concreta di come cultura, arte e comunità possano farsi strumento di rigenerazione territoriale. L’Atlante è il frutto di un workshop partecipato condotto per l’edizione 2025 dallo scrittore Cristiano Cavina e dall’illustratore Samuele Canestrari, in collaborazione con l’Associazione Agrourbana. Un progetto editoriale che rappresenta il cuore pulsante di questa edizione".

L’8 giugno il Festival si trasferirà nella casa e chiesa di Santa Reparata, al confine con la Toscana, campo base verso l’esplorazione del Monte del Tesoro che ospiterà vari eventi, nel cui contesto storico si inserisce anche "Il Museo all’aperto ‘Cantico delle Creature’ – continuano gli organizzatori – inaugurato dalla Parrocchia di Modigliana nel 2016: un percorso nel bosco punteggiato da sculture in legno e pietra, che dialogano con il paesaggio naturale ispirandosi alla spiritualità francescana. Sarà inoltre inaugurata la ’piccola architettura per esploratori’, donata al Comune di Modigliana dall’architetto giapponese Shigeru Ban, Premio Pritzker per l’Architettura e figura di riferimento mondiale per il suo impegno nelle emergenze umanitarie, posta proprio sul crinale del Monte del Tesoro".

Il Festival è inserito in ‘Versanti Culturali: Dialoghi d’Arte tra Montone e Tramazzo, progetto che unisce i cinque comuni della Valle del Montone e della Val Tramazzo - Modigliana, Tredozio, Portico e San Benedetto, Rocca San Casciano e Dovadola, in una rete che promuove eventi, mostre, trekking, poesia, musica e cinema. Sono 10 e tutte gratuite le escursioni previste: due sul monte Trebbio e 8 sul monte del Tesoro. Domani alle 17 partenza dall’agriturismo Re Piano per la scoperta della flora e fauna del territorio: 1,6 km, buffet al tramonto 15 euro, prenotazione: www.trailromagna.eu; sempre alle 17 partenza per il tramonto sul Trebbio dall’ex pesa a Modigliana: 5km, aperitivo al tramonto 10 euro, prenotazione: www.trailromagna.eu. L’8 giugno numerose le escursioni previste (Gallegata di Sopra, la Vetta del Tesoro, Yoga sul monte del Tesoro, il Tesoro della Santità, Tesoro segreto a Fiumane, il Tesoro via Lago e tante altre) tutte riportate nel sito: www.trailromagna.eu/evento/sentieri-agrourbani-programma-8-giugno.

Giancarlo Aulizio