Sentieri Agrourbani, il festival

Da diversi mesi moltissime persone sono impegnate a Modigliana per realizzare la IV edizione del ‘Festival Sentieri Agrourbani - l’anno del Tesoro 7-8 giugno 2025’, presentata nei giorni scorsi dal sindaco Jader Dardi, Sabrina Samorì assessora alla Cultura e Turismo, Ciro Costa presidente di Trail Romagna, Luca Nati rappresentante Cai sezione di Faenza, gruppo di Modigliana e Rosa Grasso presidente associazione Agrourbana. L’idea nasce nel 2021 su iniziativa dell’amministrazione comunale di Modigliana con la collaborazione di tanti cittadini.

"Da subito – ha spiegato l’assessora Samorì – è stato un progetto di comunità per valorizzare le molteplici identità che compongono Modigliana, intrecciando storia, racconti, arte e paesaggio in una narrazione condivisa e partecipata. Camminare è l’atto fondativo del Festival e la percorrenza lenta diventa esplorazione, conoscenza e cura del paesaggio". Il territorio di Modigliana è ricchissimo di vicende significative. "Dai Conti Guidi alla trafila garibaldina – ha continuato l’assessora – dall’Ottocento di Silvestro Lega e dell’industria serica, a Maria Stella Chiappini e al suo legame con il casato d’Orléans, le memorie della Resistenza, le eccellenze vitivinicole, lo sviluppo recente del design industriale, la Riserva naturale di Montebello e i suggestivi paesaggi delle vallate del Tramazzo, dell’Ibola e dell’Acerreta". La quarta edizione è dedicata al Monte del Tesoro in due giornate: il 7 giugno con due escursioni che inaugureranno il Festival, offrendo agli iscritti l’occasione di ammirare il tramonto e panorami mozzafiato presso due agriturismi del territorio: Re Piano e Ceriano; a seguire incontri e conferenze presso l’ex Pesa di Modigliana oggi ufficio Cai, dove verrà presentato in anteprima l’Atlante narrativo del Monte del Tesoro, pubblicazione collettiva con storie, immagini e visioni legate al territorio; l’8 giugno il Festival si trasferirà nella casa e chiesa di Santa Reparata, a 6 km dal paese, campo base verso l’esplorazione del Monte del Tesoro ma che ospiterà vari eventi anche musicali, laboratori per bambine/i, area olistica, mercatini ed escursioni guidate.

Il Festival dei Sentieri Agrourbani è realizzato col contributo della Regione Emilia Romagna, sponsorizzato da Agrourbana Aps, Bellini, Conad Modigliana, Unica Reti, in collaborazione con Cai Sezione Faenza, Gruppo Alpini sezione di Modigliana e Trail Romagna. Per informazioni e prenotazioni: www.trailromagna.eu/evento/sentieri-agrourbani; ufficio turistico comunale: 0546.941019; turismo@comune.modigliana.fc.it. Il programma dettagliato delle due giornate con i percorsi, la lunghezza, il dislivello, i siti visitabili, gli spettacoli e gli incontri sarà dettagliato successivamente.

Giancarlo Aulizio