Sentieri, al via i lavori di manutenzione della rete escursionistica

Sono partiti nei giorni scorsi i lavori di manutenzione ordinaria della rete escursionistica nel territorio di Civitella. Infatti il Comune ha dato il via ad un intervento su alcuni tratti della rete escursionistica locale, a partire dall’itinerario storico ‘Val Bidente Val di Rabbi Trek’, realizzato nei primi anni 2000. "Il progetto, frutto della collaborazione con il Cai sezione Lombardini di Forlì prevede – precisano il sindaco Claudio Milandri e l’assessore al turismo Francesco Samorani – la mappatura cartografica aggiornata, il diradamento della vegetazione, il ripristino della segnaletica secondo gli standard Cai e i percorsi alternativi nei tratti non più percorribili. Inoltre i tratti situati sul versante idrografico destro, oggi compromessi da frane, non rientrano in questa fase, ma potranno essere oggetto di interventi straordinari futuri".

I sentieri interessati attraversano le zone di Civitella, Ardella, Caprara, Cusercoli, Corte e Monte Grosso. Le colline di Civitella ben si prestano all’escursionismo in tutte le forme, da quello a piedi a quello in mtb, e-bike e a cavallo vista anche la presenza di numerose aziende agricole e gli ampi spazi coltivati. "Anche con risorse contenute, vogliamo restituire dignità e funzionalità a percorsi che raccontano l’identità del nostro paesaggio. È un invito alla scoperta delle nostre colline, all’insegna di un turismo lento e sostenibile. Un primo passo per promuovere un turismo responsabile – concludono – e attento all’ambiente, riscoprendo ciò che ci rende unici. Dopo i disastri causati dall’alluvione del maggio 2023 e seguenti ancora visibili, la linea è quella di promuovere a tutti i livelli il nostro territorio".

o.b.